Τυχερός στάθηκε ένας οδηγός όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε σε ποτάμι.Συγκεκριμένα βρέθηκε στις εκβολές του ποταμού Ξηρία στη βόρεια Εύβοια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα και να τον απεγκλωβίζουν από το σημείο. Ο άνδρας ανασύρθηκε με ασφάλεια από το όχημα και σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό, ενώ είναι πολύ καλά στην υγεία του.

Χαρακτηριστική εικόνα από το αυτοκίνητο στο ποτάμι

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού του οχήματος

