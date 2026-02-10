Τυχερός στάθηκε ένας οδηγός όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε σε ποτάμι.Συγκεκριμένα βρέθηκε στις εκβολές του ποταμού Ξηρία στη βόρεια Εύβοια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα και να τον απεγκλωβίζουν από το σημείο. Ο άνδρας ανασύρθηκε με ασφάλεια από το όχημα και σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό, ενώ είναι πολύ καλά στην υγεία του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, βρίσκονται υπό διερεύνηση.