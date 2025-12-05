Αδιάκοπη είναι η βροχή στην Εύβοια και η κακοκαιρία Byron έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα.

Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε λίμνες, ποταμοί είναι στα όρια υπερχείλισης με αποκορύφωμα ένα ολόκληρο χωριό να έχει «θαφτεί» στις λάσπες, στις πέτρες και στα φερτά υλικά που κατέβασε η βροχή.

Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας δούλευαν όλο το βράδυ προκειμένου να καθαρίσουν τους δρόμους στο Παρθένι του Δήμου Κύμης Αλιβερίου για να μπορεί να επιτραπεί η διέλευση των οχημάτων, η οποία ήταν επικίνδυνη.

Το χωριό που «θάφτηκε» από τα φερτά υλικά:

Ακόμα, στη Χαλκίδα το βράδυ της Πέμπτης ο δρόμος στο Πάρκο Λαού έχει μετατραπεί σε απέραντη λίμνη.

Βίντεο από το πλημμυρισμένο Πάρκο Λαού:

Στην Αμάρυνθο φούσκωσε επικίνδυνα ο Σαρανταπόταμος από την ισχυρή βροχόπτωση με το νερό να περνά πάνω από το δρόμο.

Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις – Χωριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία έχει πλημμυρίσει επιχειρήσεις και σπίτια και η κατάσταση είναι χαοτική.

Στις επιχειρήσεις και στα σπίτι έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να ξεκινήσουν την άντληση υδάτων.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι χωρίς ρεύμα έχουν απομείνει αρκετά χωριά του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112 στην Εύβοια

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα χθες το βράδυ στους πολίτες της Εύβοιας για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής σε όλη την Εύβοια. Καλεί ωστόσο τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Πηγή: evima.gr