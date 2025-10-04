Η υπόθεση ομάδας ανηλίκων στην περιοχή της Αμαρύνθου του Δήμου Ερέτριας, που φέρονται να εμπλέκονται σε περιστατικά εμπρησμών, έχει πλέον περάσει σε ποινικό επίπεδο. Ήδη έχουν ασκηθεί διώξεις σε δύο παιδιά για αδικήματα σχετιζόμενα με εμπρησμό, ενώ στους γονείς τους καθώς και σε άλλους δύο γονείς, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Σε άλλες δύο περιπτώσεις, τέσσερις ακόμη γονείς κλήθηκαν σε ανωμοτί καταθέσεις για τον ίδιο λόγο, αφού τα παιδιά τους είχαν προηγουμένως δώσει εξηγήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia on line, προβληματισμό προκαλεί η πληροφορία ότι δύο ακόμη γονείς, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού, ενώ φέρονται να είχαν κληθεί να καταθέσουν ως ύποπτοι, δεν εμφανίστηκαν ποτέ στις αρμόδιες Αρχές.

Η υπόθεση αυτή βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, και εγείρονται ερωτηματικά ως προς το πώς και γιατί συνέβη κάτι τέτοιο, καθώς και για το ποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να παρακάμψει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η συνέχεια της υπόθεσης αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα που φέρνει στο προσκήνιο τη σημασία της υπεύθυνης γονικής εποπτείας.