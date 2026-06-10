Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έλεγχοι των κλιμακίων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στη Βόρεια Εύβοια, από τα 5,2 Ρίχτερ, που συγκλόνισαν την περιοχή με επίκεντρο στο Προκόπι, την Κυριακή 07/06.

Συνολικά έξι κλιμάκια της υπηρεσίας επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, με στόχο την ολοκλήρωση των αυτοψιών έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, παρά τις επιχειρησιακές δυσκολίες που προκύπτουν από τις μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των οικισμών.

Σύμφωνα με το επίσημο ημερήσιο δελτίο της 9ης Ιουνίου 2026, στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 60 αυτοψίες κτηρίων, χωρίς ευτυχώς να καταγραφεί κανένα κτήριο με μη αναστρέψιμες ζημιές («κόκκινο»).

Η ακτινογραφία των ελέγχων ανά περιοχή

Από το σύνολο των 60 κτηρίων που ελέγχθηκαν, τα 34 κρίθηκαν κατάλληλα για χρήση («πράσινα») και τα 26 προσωρινά ακατάλληλα («κίτρινα»). Η γεωγραφική κατανομή των ζημιών διαμορφώνεται ως εξής:

Προκόπι: 42 αυτοψίες (24 πράσινα, 18 κίτρινα)

Δαφνούσσα: 11 αυτοψίες (6 πράσινα, 5 κίτρινα)

Σπαθάρι: 7 αυτοψίες (4 πράσινα, 3 κίτρινα)

Τα ποσά των αποζημιώσεων και των επιδομάτων

Παράλληλα με τους ελέγχους, ο Δήμος έχει ξεκινήσει τη συγκέντρωση των αιτήσεων για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Η εκταμίευση των ποσών προς τους δικαιούχους αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός μίας εβδομάδας από την αποστολή των τελικών λιστών στη Γενική Γραμματεία Κρατικής Αρωγής.

Το πλαίσιο των οικονομικών ενισχύσεων και επιδομάτων καθορίζεται ως εξής:

Χαρακτηρισμός Κτηρίου Οικονομική Ενίσχυση (Οικοσκευή) Επίδομα Πρώτων Βιοτικών Αναγκών Πράσινο (Κατάλληλο) 2.000 € 600 € Κίτρινο (Προσωρινά ακατάλληλο) 4.000 € 600 € Κόκκινο (Επικίνδυνο) 6.000 € 600 €

Στέγαση και 100% κάλυψη ανακατασκευής από το Δημόσιο

Για τους πολίτες των οποίων τα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, προβλέπεται η ένταξη σε πρόγραμμα προσωρινής στέγασης με επίδομα ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως (ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού) για διάστημα έως και δύο ετών.

Τέλος, σε περιπτώσεις επισκευών, η κρατική ενίσχυση μπορεί να αγγίξει τις 30.000 ευρώ, ενώ για τα κτήρια που χρήζουν ολοκληρωτικής ανακατασκευής, το ποσό της επιχορήγησης μπορεί να φτάσει έως και τις 150.000 ευρώ.