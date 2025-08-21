Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Εύβοια, στην περιοχή Μαούνης με τις φλόγες να καίνε αγροτοδασική έκταση, όπως ενημερώνει η Πυροσβεστική.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ στην κατάσβεση της φωτιάς συνδράμουν από αέρος 6 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

 

Επιπλέον, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ, ενισχύοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την άμεση αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

