Σοβαρό τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Ιουλίου στην περιοχή των Ψαχνών στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Κινητοποίηση των Αρχών και Τραυματίες

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, άνδρες της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι πρώτες αναφορές από το σημείο του ατυχήματος κάνουν λόγο για την ύπαρξη τραυματιών, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμα γνωστός ο ακριβής αριθμός τους ή η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Αυτή την ώρα, οι διασώστες επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τους εμπλεκόμενους στο νοσοκομείο.

Προβλήματα στην κυκλοφορία

Λόγω του ατυχήματος, η κίνηση των οχημάτων στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία. Άνδρες της Τροχαίας βρίσκονται στο σημείο και ρυθμίζουν την κυκλοφορία, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των διασωστών και να αποφευχθεί περαιτέρω κίνδυνος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Πηγη: eviaonline.gr