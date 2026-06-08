Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου, στην Εύβοια.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν στην παραλιακή περιοχή της νέας Λαμψάκου, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί εκτός δρόμου και να πέσει στα βράχια, σταματώντας έτσι την πορεία του προς την θάλασσα.

Δείτε βίντεο από την ανάσυρση του οχήματος:

Ακόμη δεν είναι γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα. Από θαύμα η οδηγός του ΙΧ που έπεσε στα βράχια, δεν τραυματίστηκε καθόλου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες ανέσυραν το όχημα της γυναίκας.

Πηγή: Evia Online