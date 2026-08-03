Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 2 Αυγούστου στην Εύβοια, όταν μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αγριογούρουνο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στον δρόμο Στροφυλιάς – Ροβιών, κοντά στη Λίμνη.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 35χρονου αναβάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, ο οδηγός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία την εσπευσμένη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και νοσηλεύεται.