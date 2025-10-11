Λίγο μετά το μεσημέρι σήμερα (11/10), σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην Ερέτρια.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα στον περιφερειακό δρόμο της Ερέτριας στην στροφή του Κοιμητηρίου.

Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός ενός 70χρονου, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Αστυνομία Ερέτριας που ερευνά τα αίτια του ατυχήματος και οι εθελοντές της ΕΣΔΔΕ που καθάρισαν τον δρόμο από τα λάδια.

Eκτός οδοστρώματος μεταφέρθηκαν τα αυτοκίνητα για την αποφυγή νέου ατυχήματος.

