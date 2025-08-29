Θανατηφόρο τροχαίο έλαβε χώρα σήμερα Παρασκευή (29/08), όταν για άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια, συγκρούστηκαν τζιπ με μηχανή στο Αλιβέρι, στον κεντρικό δρόμο προς Χαλκίδα.

Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η συνοδηγός, η οποία νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ελαφρότερα τραυματισμένοι είναι οι επιβαίνοντες στο τζιπ.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα η αστυνομία, η πυροσβεστική που έσβησε την φωτιά που ξέσπασε αμέσως μετά και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες, αρχικά στο Κέντρο Υγείας του Αλιβερίου.

Η κυκλοφορία διεξάγεται από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.