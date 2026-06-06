Στη σύλληψη ενός 50χρονου προχώρησαν οι ανακριτικές Αρχές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, που κατηγορείται για πρόκληση φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Ιουνίου, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, πρόκειται για κάτοικο της Νέας Αρτάκης, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούσε σε υπαίθριο χώρο με τη χρήση ενός σκαπτικού μηχανήματος.

Η φωτιά ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή της Παναγίας της Φανερωμένης στη Νέα Αρτάκη, και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.