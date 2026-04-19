Στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, στην περιοχή Πλατάνα, στον Δήμο Κύμης–Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο συλληφθείς προκάλεσε τη φωτιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να λάβει τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας. Ως αποτέλεσμα, η πυρκαγιά ξέφυγε από τον έλεγχο και απείλησε παρακείμενες εκτάσεις.

Η κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών ήταν άμεση και, έπειτα από τη διερεύνηση της υπόθεσης, εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία κατόπιν εντολής Εισαγγελέα. Παράλληλα, στον 56χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031,25 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, η ΔΑΕΕ και οι Ανακριτικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας σε άμεση απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας.

