Συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής, (14/9), ο οδηγός του ημιφορτηγού, που εμπλέκεται σε σύγκρουση με μηχανή κατά την οποία έχασε τη ζωή του, 24χρονος οδηγός.

Το πρωί της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου, σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Λιανής Άμμου στο Δήμο Χαλκιδέων, όταν ο 24χρονος οδηγός μηχανής Δ.Κ. που είχε κατεύθυνση προς Αρτάκη συγκρούστηκε με ημιφορτηγό που ερχόταν από την Αρτάκη προς Χαλκίδα.

Ο οδηγός, φέρεται να έστριψε αριστερά σε διπλή γραμμή, με αποτέλεσμα να χτυπήσει ο αναβάτης της μηχανής στο πίσω μέρος του και να εκτιναχθεί πάνω σε μπάρες.

Μάλιστα ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που ένα χέρι του βρέθηκε στην θάλασσα και το ανέσυρε πυροσβέστης ενώ η μηχανή ακολούθησε πορεία 200 μέτρων μέχρι να σταματήσει και να πάρει φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άτυχο οδηγό στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.