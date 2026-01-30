Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online πριν από λίγο απόγευμα Παρασκευής 30 Ιανουαρίου σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ πολλών νεαρών αλλά και μεγαλυτέρων στην περιοχή της Δροσιάς στο Δήμο Χαλκιδέων. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν και αιχμηρά αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ατόμων που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας και νοσηλεύονται. Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο. Ο λόγος εικάζεται ότι ήταν μια κοπέλα.

H ζωή των τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ έχουν γίνει και προσαγωγές.

Πηγή: eviaonline.gr