Ακριβώς δύο εβδομάδες, μετά την προσάραξη του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου «Παναγία Παραβουνιώτισσα» στον Ευβοϊκό Κόλπο, το πλοίο απέπλευσε σήμερα το πρωί από το Λιμάνι των Νέων Στύρων, συνοδευόμενο από ρυμουλκό, για να μεταφερθεί στο Ναυπηγείο της Σαλαμίνας για επισκευές.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της 5ης Αυγούστου, όταν το πλοίο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Στύρα – Αγία Μαρίνα, προσάραξε σε βραχονησίδα, λίγα μόλις λεπτά μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι.

Στο πλοίο, επέβαιναν 105 επιβάτες και 9 μέλη του πληρώματος, οι οποίοι, σύμφωνα με μαρτυρίες, κατέβηκαν με βάρκες ιδιωτών και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια, στην κοντινότερη παραλία.

Οι Αρχές, με επικεφαλής το Λιμεναρχείο Καρύστου, αντέδρασαν άμεσα.

Εκτός από τις ενέργειες διάσωσης, ανέλαβαν και τον συντονισμό των προσπαθειών αποκόλλησης του πλοίου, όπου ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 6 Αυγούστου.

Η επιχείρηση διάσωσης χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως υποδειγματική, ενώ το πλοίο σήμερα, 19 Αυγούστου, ξεκίνησε το ταξίδι του για τις απαιτούμενες επισκευές.

Η αναχώρηση από τα Στύρα, έγινε υπό αυστηρή παρακολούθηση και με την παρουσία ρυμουλκών.

Ο καπετάνιος του πλοίου, ο οποίος είχε συλληφθεί αρχικά, αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους, με την υποχρέωση παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Στην κατάθεσή του, ανέφερε ότι το πλοίο δεν ανταποκρίθηκε στιγμιαία στις εντολές του, λόγω πιθανών κλιματικών συνθηκών, όπως οι βόρειοι άνεμοι και η έντονη ηλιοφάνεια.

Ο δικηγόρος του επεσήμανε, ότι δεν υπήρξε τεχνική βλάβη, αλλά οι συγκεκριμένες συνθήκες, ίσως να συνέβαλαν στην απώλεια ελέγχου.

Το περιστατικό προκαλεί ακόμη πολλά ερωτήματα σχετικά, και οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν τις έρευνες, για να διαλευκάνουν πλήρως τα αίτια του ατυχήματος.