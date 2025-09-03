Με δύο νεκρούς, γράφτηκε ο τραγικός επίλογος στο θανατηφόρο τροχαίο, που έγινε πριν λίγα 24ωρα, στη 1:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, (31-08-2025), στο 1ο χλμ. της Ε.Ο. Ψαχνών – Πολιτικών.

Μετά από σφοδρή σύγκρουση με διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε 0 77χρονος, είχε σκοτωθεί ακαριαία ο 21χρονος οδηγός της μηχανής Μάριος Ανθρώπελος, ο οποίος κατάγονταν από τη Νίκαια Αττικής, και ήταν πρωταθλητής στην κολύμβηση.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή έδινε διασωληνωμένος, όλες αυτές τις μέρες, στο Ιδιωτικό Νοσοκομείο της Αττικής «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού» ο συνεπιβάτης του 21χρονου, ο 35χρονος επιχειρηματίας Μανώλης Παντελάκης, ο οποίος διατηρούσε πιτσαρία – εστιατόριο στην περιοχή της Νέας Αρτάκης, του Δήμου Χαλκιδέων.

Ωστόσο, ο 35χρονος έχασε την μάχη με τη ζωή την Τρίτη, (02-09-2025), όπου ανακοινώθηκε και επίσημα ο θάνατός του.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του 35χρονου στα social media, η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη, (04-09-2025), στις 11:00 το πρωί, στην εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, στη Νέα Αρτάκη.