Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου στην Εύβοια.

Πιο συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα συγκρούστηκε με… διερχόμενο αγριογούρουνο στην περιοχή Κόσκινα στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις από τους επιβαίνοντες που μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.

Τραυματίες είναι δύο 17χρονοι και ένας 18χρονος. Οι δύο έχουν χτυπήσει πιο σοβαρά ενώ ο ένας πιο ελαφριά. Οδηγός του οχήματος ήταν μια γυναίκα που ήταν θεία των νεαρών και δεν έπαθε απολύτως τίποτα.

