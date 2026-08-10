Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Αυγούστου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online, το περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο με κατεύθυνση προς την Αμάρυνθο. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να φύγει από τον δρόμο και να ακολουθήσει ανεξέλεγκτη πορεία.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε με δύναμη σε μάντρα, ενώ κατά την πορεία του συγκρούστηκε και με ακόμη ένα Ι.Χ. όχημα, το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Από τη σύγκρουση, το δεύτερο όχημα υπέστη ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου που εξετράπη τραυματίστηκε ελαφρά, γεγονός που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετικό δεδομένης της σφοδρότητας της πρόσκρουσης.

Στο σημείο του ατυχήματος κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν για τη διαχείριση του περιστατικού, ενώ εθελοντές της ΕΣΔΔΕ συνέδραμαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και στην ομαλή διεξαγωγή της κίνησης των οχημάτων.

Παράλληλα, στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθεί η απαραίτητη συνδρομή στον τραυματία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.