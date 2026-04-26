Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (26/4) όταν αυτοκίνητο τύπου τζιπ, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έφυγε από τον δρόμο και έπεσε δίπλα σε σπίτια στην περιοχή των Ν. Στύρων, στον Δήμο Καρύστου.

Σώθηκε από θαύμα ο οδηγός – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ο οδηγός που κυριολεκτικά σώθηκε από θαύμα, με τη βοήθεια περαστικού βγήκε από το αυτοκίνητο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Καρύστου που υποβλήθηκε σε εξετάσεις έχοντας τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσαν η πυροσβεστική και η αστυνομία. Ο 60χρονος, που παρά την σφοδρότητα της σύγκρουσης δεν φέρει σοβαρά τραύματα, θα παραμείνει νοσηλευόμενος μέχρι την πλήρη ίασή του.

