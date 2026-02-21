Ανείπωτος είναι ο θρήνος στην Εύβοια, μετά τον αιφνίδιο χαμό του 39χρονου Μιχάλη Φουρκή, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2), ενώ εργαζόταν σε πολυκατοικία στην Αθήνα.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στη Λιανή Άμμο Χαλκίδας, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Κατά τη διάρκεια της τελετής, μια ηλικιωμένη γυναίκα λιποθύμησε από την ένταση και τη συγκίνηση, με τους παρευρισκόμενους να σπεύδουν άμεσα να της προσφέρουν βοήθεια.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον δικό τους άνθρωπο, που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Μαζί του έχασε τη ζωή του και ο 21χρονος Χρήστος Γιαμαρέλος, σε ένα τραγικό περιστατικό που έχει συγκλονίσει τους πάντες.