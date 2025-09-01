Το τελευταίο «αντίο» είπαν την Κυριακή, 31 Αυγούστου, συγγενείς και φίλοι στο ζευγάρι που σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Αλιβέρι της Εύβοιας.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Τρύφωνα, στη Νέα Λάμψακο της Εύβοιας, γέμισε από κόσμο για την κηδεία του ζευγαριού, όπως φαίνεται και από βίντεο που κατέγραψε το STAR.

«Είναι δύο άγγελοι που αποφάσισαν να μην χωρίσουν ούτε στη ζωή, ούτε στον θάνατο», είπε ο ιερέας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε ακαριαία ο 45χρονος Γιάννης Καράπας, γνωστός δικαστικός επιμελητής, ενώ η σύζυγός του, 41χρονη Ευαγγελία Κρόκου, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και τη μεγάλη ανταπόκριση πολιτών στην έκκληση για αίμα, η γυναίκα υπέκυψε τελικά τα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 3:00.

Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τρία ανήλικα παιδιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η μοτοσικλέτα που επέβαινε το ζευγάρι επιχείρησε προσπέραση και συγκρούστηκε μετωπικά με το τζιπ που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που προκλήθηκε πυρκαγιά, καταστρέφοντας ολοσχερώς τα δύο οχήματα. Το δίκυκλο εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά, μέσα σε χωράφι, ενώ ο οδηγός του σκοτώθηκε επιτόπου.