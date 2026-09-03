Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ένας 50χρονος κάτοικος Σκύρου, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από συστηματική και ενδελεχή έρευνα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ως ο βασικός υπεύθυνος για τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές που έπληξαν το νησί.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς στις 15 Αυγούστου, η οποία αποτέφρωσε 3.100 στρέμματα παρθένου πευκοδάσους και απαίτησε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης.

Παράλληλα, του καταλογίζεται και το περιστατικό της 29ης Αυγούστου, όταν τα ξημερώματα εκδηλώθηκε νέα εστία, η οποία ευτυχώς τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών πριν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Αυτήν τη στιγμή, ο 50χρονος μεταφέρθηκε και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας, εν αναμονή της απόφασης της Εισαγγελέως.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε σωφρονιστικό κατάστημα ή την εισαγωγή του σε ειδική δομή υγείας, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζει προβλήματα που απαιτούν εξειδικευμένη ψυχιατρική παρακολούθηση.

Πηγή: eviaonline