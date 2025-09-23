Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην Εύβοια κοντά στο Μαρμάρι του Δήμου Καρύστου όταν από βραχυκύκλωμα, προφανώς λόγω ανύπαρκτης συντήρησης, αναφλέγει κολώνα της ΔΕΗ .

Όπως δημοσίευσε το eviaonline.gr, στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής που ειδοποιήθηκαν από πολίτες .

Οι πυροσβέστες κατέσβησαν την φωτιά γύρω από την κολώνα αλλά επειδή δεν έχει εμφανιστεί συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ παρά τα τηλεφωνήματα το ρεύμα είναι ενεργό με κίνδυνο αν αυξηθούν τα μποφόρ να ξεφύγει φωτιά και να φτάσει στο Μαρμάρι.

Η φωτιά ξέσπασε στις 5 το πρωί και από τότε δεν έχει εμφανιστεί συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.

Συγχαρητήρια στον ΔΕΔΔΗΕ που προφανώς κοιμάται.