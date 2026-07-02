Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία, όπου ένα εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του, αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, 32 ετών, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια σε διώροφη κατοικία της περιοχής.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της, ενώ εκείνη εκτελούσε εργασίες καθαριότητας στον πρώτο όροφο του σπιτιού. Λίγη ώρα αργότερα, η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, προκειμένου να το επαναφέρουν. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου στις 4:30 το απόγευμα. Η μητέρα του παιδιού βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχική κατάσταση.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.