Ένα 13χρονο παιδί εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην Κυψέλη, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Μοχαμάντ Σινό σήμερα (2/12), και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμαντ Σινό έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε καρό ζακέτα, χρώματος μπλε και κόκκινο, και φόρμα μαύρη.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.