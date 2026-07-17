Συναγερμό σήμανε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση 16χρονου από δομή φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας.

Το ανήλικο αγόρι εξαφανίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) και το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που βάζουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 16χρονος έχει ύψος 1.75 μ., έχει βάρος 55 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλέ μπλούζα και τζιν παντελόνι.

Όποιος έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας ή με την εφαρμογή Missing Alert app.