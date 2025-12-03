Εξαφανίστηκε 17χρονη από δομή φιλοξενίας στον Κολωνό με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Μαρίας Ιουλίας γιατί ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Πιο συγκεκριμένα, η 17χρονη εξαφανίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό.

Η Μαρία Ιουλία Σ. έχει ύψος 1,68 μ., ζυγίζει περίπου 60 κιλά, έχει κοντά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε φόρμα, τιρκουάζ μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.