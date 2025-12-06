Νεαρή κοπέλα από το Λαύριο εξαφανίστηκε και ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Μετά από αίτημα της οικογένειας, το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της 20χρονης.

Το κορίτσι εξαφανίστηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, έχει ύψος 1,70 μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρη ζακέτα με κουκούλα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Τέλος, σημειώνεται ότι για την εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του «Χαμόγελου του Παιδιού», «Θανάσης Μακρής».