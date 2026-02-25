Συναγερμός έχει σημάνει στο Κιλελέρ με 38χρονο που αγνοείται εδώ και τρεις ημέρες. Η Γραμμή Ζωής «Silver Alert Hellas» εξέδωσε ανακοίνωση με τα στοιχεία του.

Δείτε αναλυτικά το χρονικό της υπόθεσης και το προφίλ του:

«Ο Ervis Mbersi, 38 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στην περιοχή της Νίκαιας, στο Κιλελέρ Λάρισας, το πρωί της 22/02/26, με το ΡΙΧ 6675, μαύρο, HYUNDAI ACCENT, ΙΧ αυτοκίνητό του.

Έχει μαύρα κοντά μαλλιά με μετωπική φαλάκρα, καστανά μάτια, ύψος 1,70μ και είναι κανονικού βάρους.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκά αθλητικά παπούτσια και μαύρο μπουφάν.

Το αυτοκίνητό του και το μπουφάν του εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγιόκαμπου Λάρισας την 24/02/2026, από την Αστυνομία.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το πρωί της 25/02/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο».