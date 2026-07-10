Συνέντευξη: Χρήστος Μαζάνης

Κάμερα: Δανάη Μαραγκού – Νίκος Χριστοφάκης

Παραγωγή: Ζοugla.gr WebTv 2026

Σε έναν γρίφο για δυνατούς λύτες έχει εξελιχθεί η υπόθεση της 50χρονης Γιου Τινγκ, η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το σπίτι της στην Αρτέμιδα στις 20 Μαΐου. Τα ίχνη της γυναίκας από την Κίνα, που ζει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, χάθηκαν ξαφνικά πυροδοτώντας μπαράζ ερευνών και σεναρίων.

Καθώς οι εβδομάδες περνούν και η αγωνία κορυφώνεται, ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, αποφασίζει να σπάσει τη σιωπή του και ανοίξει τα χαρτιά του σε μια συνέντευξη στο Zougla.gr. Απαντά με απόλυτη ειλικρίνεια σε όλα τα φλέγοντα ερωτήματα που αιωρούνται γύρω από την υπόθεση, χωρίς να αποφύγει τις γκρίζες ζώνες και τις σκληρές πλευρές αυτής της ιστορίας.

Ο Βασίλης Καραβασίλης μάς ξεναγεί στους χώρους του σπιτιού όπου συζούσε με τη σύζυγό του μέχρι την ημέρα της εξαφάνισης. Μέσα από αυτή την αυτοψία, ξετυλίγει το κουβάρι της κοινής τους ζωής, θυμάται τα πρώτα τους χρόνια, τη γνωριμία τους και τη μακρά διαδρομή που διάνυσαν μαζί, στηριζόμενοι ο ένας στον άλλον.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι η γυναίκα αγνοείται, η καθυστέρηση στη δήλωση εξεφάνισής της έστρεψε τα βλέμματα και τις καχυποψίες ορισμένων πάνω του. Ο Βασίλης Καραβασίλης δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις και απαντά ευθέως, με σκληρή γλώσσα, σε εκείνους που έσπευσαν να τον βάλουν στο κάδρο των υπόπτων. Εξηγεί λεπτομερώς γιατί κάποιοι τον υποπτεύθηκαν από την πρώτη στιγμή, ενώ παρουσιάζει βήμα προς βήμα όλες τις ενέργειες και τις επαφές που έχει κάνει ο ίδιος μέχρι σήμερα για να εντοπίσει τη σύζυγό του.

Η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ έχει συνδεθεί με έναν «δαίδαλο» οικονομικών διαφορών, δικαστικών μαχών, αγοραπωλησιών ακινήτων και εμπλοκών με το καθεστώς της Golden Visa. Κάποιοι άγγιξαν ακόμα και το σενάριο της κατασκοπείας ή της εμπλοκής της Κινέζικης Μαφίας.

Ο σύζυγός της δίνει για όλα αυτά που έχουν ακουστεί ξεκάθαρες απαντήσεις. Αναφέρεται στα μεγάλα χρηματικά ποσά και τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί γύρω από τις επαγγελματικές δραστηριότητες της 50χρονης, φωτίζει τις προσωπικές οικονομικές διαφορές που αντιμετώπιζε το ζευγάρι με τρίτα πρόσωπα και κατονομάζει εκείνους στους οποίους στρέφονται πλέον οι δικές του, σοβαρές υποψίες.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει σε ένα πρατήριο υγρό καυσίμων, μια επιχείρηση στην οποία η σύζυγός του ήταν διαχειρίστρια προκειμένου να εξυπηρετήσει έναν Κινέζο επενδυτή ο οποίος ήθελε να ασχοληθεί με τα καύσιμα. Όπως ο ίδιος αποκαλύπτει, από την πρώτη στιγμή ήταν αρνητικός στο να μπλέξει η σύζυγός του σε τέτοιες δραστηριότητες εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους αλλά και το τι είχε ανακαλύψει.

Αν και το μυστήριο γύρω από την τύχη της συζύγου του παραμένει μέχρι στιγμής άλυτο, με τις ελληνικές Αρχές να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης, ο Βασίλης Καραβασίλης καταθέτει το δικό του ένστικτο και αποκαλύπτει τι πιστεύει, βαθιά μέσα του, ότι μπορεί να έχει συμβεί στη Γιου Τινγκ. Ίσως και να πρόκειται για μια εξομολόγηση που αναμένεται να συζητηθεί και να δώσει νέα τροφή στις έρευνες των Αρχών.

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