Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου από τη Λούτσα, όπου διέμενε με τον Έλληνα σύζυγό της.

Τέσσερις μήνες μετά, ένα νέο εύρημα προκαλεί συναγερμό στις Αρχές, καθώς το διαβατήριό της εντοπίστηκε κομματιασμένο σε λωρίδες στο Άλσος Γαλατσίου.

Την ίδια ώρα που 12 αστυνομικοί χτενίζουν την περιοχή, η Ασφάλεια προσπαθεί να συνδέσει το νέο στοιχείο με το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο είχε βρεθεί στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ο σύζυγός της επιμένει στην εκτίμηση περί εγκληματικής ενέργειας.

Κομματιασμένο σε λωρίδες το διαβατήριο στο Άλσος Γαλατσίου

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, πολίτης εντόπισε στο Άλσος Γαλατσίου το ταξιδιωτικό έγγραφο της 50χρονης, το οποίο ήταν κομματιασμένο σε λωρίδες και παρουσίαζε έντονη φθορά από την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες.

Η κατάσταση του διαβατηρίου υποδηλώνει ότι βρισκόταν στο σημείο για αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες.

Αμέσως μετά την ειδοποίηση, στο Άλσος Γαλατσίου έσπευσαν 12 αστυνομικοί, οι οποίοι «χτένισαν» σπιθαμή προς σπιθαμή την περιοχή, αναζητώντας τυχόν άλλα προσωπικά αντικείμενα ή στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση.

Το έγγραφο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια (ΔΕΕ) για την επίσημη ταυτοποίηση και την αναζήτηση γενετικού υλικού (DNA) ή αποτυπωμάτων.

Ο γρίφος με το κινητό στην Πατησίων και τη Λευκωσίας

Ο εντοπισμός του διαβατηρίου στο Γαλάτσι περιπλέκει ακόμη περισσότερο τη γεωγραφία της υπόθεσης, καθώς τα προσωπικά αντικείμενα της μεταφράστριας εντοπίζονται σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας. Το κινητό της τηλέφωνο, είχε βρεθεί νωρίτερα σε πάροδο της οδού Λευκωσίας στο κέντρο της Αθήνας, από άνδρα βουλγαρικής καταγωγής, και στη συνέχεια περιήλθε σε άλλα πρόσωπα, ενώ το τελευταίο επιβεβαιωμένο ίχνος της 50χρονης εντοπίζεται στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της Πλατείας Αμερικής.

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται από τις Αρχές η κατάθεση μίας γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες και εισέφερε στοιχεία για πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το περιβάλλον της εξαφανισθείσας.

«Πρόκειται για εγκληματική ενέργεια» – Τι δηλώνει ο σύζυγος

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο σύζυγος της 50χρονης αναφέρθηκε στο νέο εύρημα, σημειώνοντας ότι αναμένει την τυπική ολοκλήρωση της εργαστηριακής ταυτοποίησης.

«Έχω ενημερωθεί ότι έχει βρεθεί το διαβατήριο της συζύγου μου στην κατάσταση που έχει περιγραφεί. Εκκρεμεί η ταυτοποίηση αν είναι σίγουρα δικό της το ταξιδιωτικό έγγραφο, οπότε σε αυτή τη φάση είναι σχεδόν σίγουρο ότι πρόκειται για το δικό της έγγραφο», δήλωσε.

Ο ίδιος επανέλαβε την ακράδαντη πεποίθησή του ότι πίσω από την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ κρύβεται εγκληματική ενέργεια, καλώντας τις Αρχές να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο έρευνας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τι έχει προηγηθεί

Σε αποκαλυπτική συνέντευξή του στο Zougla.gr και τον Χρήστο Μαζάνη, ο Βασίλης Καραβασίλης είχε ρίξει φως στις «γκρίζες» ζώνες των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της συζύγου του, η οποία ζει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Όπως προέκυψε, η 50χρονη δεν εργαζόταν μόνο ως μεταφράστρια, αλλά είχε αναπτύξει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα:

Διαχείριση ακινήτων και Golden Visa: Αναλάμβανε τη μεσιτεία και τη διαχείριση ακινήτων για λογαριασμό εύπορων συμπατριωτών της που αναζητούσαν άδεια διαμονής μέσω του προγράμματος Golden Visa.

Αναλάμβανε τη μεσιτεία και τη διαχείριση ακινήτων για λογαριασμό εύπορων συμπατριωτών της που αναζητούσαν άδεια διαμονής μέσω του προγράμματος Golden Visa. Πρατήριο υγρών καυσίμων: Είχε αναλάβει τη διαχείριση βενζινάδικου προκειμένου να διευκολύνει Κινέζο επενδυτή. Ο σύζυγός της αποκάλυψε ότι ήταν από την πρώτη στιγμή αντίθετος με την εμπλοκή της στη συγκεκριμένη επιχείρηση, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για τα όσα είχε ανακαλύψει.

Είχε αναλάβει τη διαχείριση βενζινάδικου προκειμένου να διευκολύνει Κινέζο επενδυτή. Ο σύζυγός της αποκάλυψε ότι ήταν από την πρώτη στιγμή αντίθετος με την εμπλοκή της στη συγκεκριμένη επιχείρηση, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για τα όσα είχε ανακαλύψει. Οικονομικές διαφορές και χρέη: Στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας βρίσκονται μεγάλα χρηματικά ποσά, χρέη και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις με τρίτα πρόσωπα.

Η συνέντευξη που έδωσε ο σύζυγος της Γιου Τινγκ, στον δημοσιογράφο της «Ζουγκλας», Χρήστο Μαζάνη:

Σημειώνεται ότι, τα ίχνη της Γιου Τινγκ χάθηκαν το πρωί της 20ής Μαΐου 2026. Κάμερα ασφαλείας την κατέγραψε να αποχωρεί από την κατοικία της στη Λούτσα λίγο πριν τις 10:00 π.μ., φοράει λευκά ρούχα.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο λεωφορείο της γραμμής 305 με προορισμό το κέντρο της Αθήνας. Λίγο πριν χαθεί κάθε ψηφιακό της ίχνος, η 50χρονη έστειλε στην πεθερά της δύο φωτογραφίες χωρίς κείμενο, μία από τη στάση του λεωφορείου κοντά στο Δημαρχείο Σπάτων και μία μέσα από το όχημα.

Ο σύζυγος της 50χρονης, εκπροσωπούμενος από τον γνωστό ποινικολόγο Αναστάσιο Ντούγκα, έχει καταθέσει μήνυση για τα αδικήματα της αρπαγής και της ανθρωποκτονίας.