Σε θρίλερ για νευρά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου, από την περιοχή της Αρτέμιδας (Λούτσα). Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, εμφανίζεται πεπεισμένος ότι η σύντροφός του δεν εξαφανίστηκε οικειοθελώς, ζητώντας επίμονες απαντήσεις για την τύχη της.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν επτά εβδομάδες, χωρίς κανένα σημείο ζωής, οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών κινήτρων.

Το τελευταίο ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας

Η Γιου Τινγκ, η οποία εργαζόταν ως μεταφράστρια της κινεζικής γλώσσας, χάθηκε το μεσημέρι της 20ης Μαΐου.

Σύμφωνα με τον σύζυγό της, εκείνη την ημέρα είχε προγραμματισμένα ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας, που αφορούσαν τη διαχείριση διαμερισμάτων.

Μάλιστα, ένας διαχειριστής είχε ζητήσει τη βοήθειά της για να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα σπίτι Κινέζας ιδιοκτήτριας, λόγω υδραυλικών προβλημάτων.

Μαζί της είχε το διαβατήριό της, το οποίο συνήθιζε να κρατά όταν επισκεπτόταν δημόσιες υπηρεσίες.

Ο κ. Καραβασίλης, ξεκαθάρισε πως η σύζυγός του δεν μετέφερε μεγάλα χρηματικά ποσά επάνω της, παρά μόνο μικρά ποσά (έως 1.000 ευρώ), τα οποία κατέθετε άμεσα.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν υπήρχαν προσωπικές ή επαγγελματικές εντάσεις που να δικαιολογούν την εξαφάνισή της.

Γιατί καθυστέρησε η δήλωση εξαφάνισης

Ένα από τα σημεία που προκάλεσαν ερωτήματα είναι το κενό των 20 ημερών ανάμεσα στην τελευταία επικοινωνία του ζευγαριού και τη δήλωση στην Αστυνομία, η οποία έγινε στις 10 Ιουνίου. Ο σύζυγος εξήγησε πως, λόγω της δικής του εργασίας, βρισκόταν εκτός Ελλάδας και συχνά δεν είχε τηλεφωνικό σήμα.

Αρχικά υπέθεσε πως η 50χρονη είχε ταξιδέψει εκτός Αθηνών για δουλειά, κάτι που είχε συμβεί ελάχιστες φορές στο παρελθόν (σε Γαλλία και Τσεχία). Όταν όμως στενά της πρόσωπα τον ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να την εντοπίσουν, έστειλε τον αδελφό του στο σπίτι τους, διαπιστώνοντας πως το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο.

Τα εμπόδια στο Αστυνομικό Τμήμα

Ο κ. Καραβασίλης κατήγγειλε επίσης ολιγωρία από την πλευρά των Αρχών κατά την πρώτη απόπειρα δήλωσης του συμβάντος.

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί στο Α.Τ. Σπάτων δεν δέχθηκαν αρχικά να προχωρήσουν σε επίσημη δήλωση εξαφάνισης, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα μπορεί να είχε φύγει για διακοπές ή να είχε απομακρυνθεί με δικά της χρήματα.

Τελικά, η δήλωση έγινε 48 ώρες αργότερα στο Α.Τ. Συντάγματος με τη μεσολάβηση δικηγόρου.

Ο ίδιος επέστρεψε στην Ελλάδα στις 15 Ιουνίου για να καταθέσει, ενώ την επόμενη ημέρα ενημέρωσε προσωπικά τις Κινεζικές Αρχές, καθώς, όπως καταγγέλλει, δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση από την ελληνική πλευρά. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 50χρονης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.