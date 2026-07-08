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Σημαντικά στοιχεία για το προφίλ και την καθημερινότητα της Γιου Τινγκ (Yu Ting) φέρνει στο φως η μαρτυρία μιας πρώην στενής επαγγελματικής της συνεργάτιδας της, η οποία περιγράφει μια γυναίκα απόλυτα συγκροτημένη, εργατική και επιτυχημένη στον τομέα της.
Σε τηλεοπτική της συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, η πρώην συνεργάτιδά της αποκάλυψε ότι οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν πριν από μερικά χρόνια στο πλαίσιο μιας τυπικής επαγγελματικής συνεργασίας, η οποία στην πορεία εξελίχθηκε σε μια σοβαρή κοινή πορεία, με τη Γιου Τινγκ να αναλαμβάνει μάλιστα κάποια στιγμή και τον ρόλο του συνεργάτη στο κατάστημα της.
«Ήταν μια γυναίκα ικανοποιημένη από τη ζωή της»
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν η Γιου Τινγκ έδειχνε ποτέ προβληματισμένη ή ανήσυχη ως άνθρωπος, η γνωστή της ήταν ξεκάθαρη:
«Όχι. Κάποια στιγμή είχε έρθει και συνεργάτης στο μαγαζί μου, και μου έκανε εντύπωση πως ήτανε μία γυναίκα ικανοποιημένη από τη δουλειά της και από τη ζωή της».
Παράλληλα, η ίδια διευκρίνισε ότι η επαφή τους παρέμεινε αυστηρά σε επαγγελματικό επίπεδο.
«Η σχέση μας είναι καθαρά επαγγελματική σχέση, οπότε δεν έχουμε συζητήσει ποτέ για προσωπική ζωή», σημείωσε.
Τα συχνά ταξίδια του συζύγου και η προσφορά στην κινεζική κοινότητα
Παρά τον επαγγελματικό χαρακτήρα της γνωριμίας τους, η Γιου Τινγκ είχε μοιραστεί ορισμένες βασικές πληροφορίες για την οικογενειακή της κατάσταση.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η πρώην συνεργάτιδά της, η Γιου Τινγκ της είχε επισημάνει ότι ο σύζυγός της εργάζεται ως μηχανικός και απουσιάζει συχνά λόγω των συνεχών ταξιδιών του, ενώ η ίδια διατηρούσε παράλληλα μια πολύ καλή σχέση με την πεθερά της.
Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της βρισκόταν η παροχή υπηρεσιών και η διαμεσολάβηση για τα μέλη της κινεζικής κοινότητας στην Ελλάδα. Έχοντας αποκτήσει πολυετή εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο της εξυπηρέτησης πελατών, η Γιου Τινγκ είχε προσφέρει υποστήριξη σε μεγάλο αριθμό Κινέζων πολιτών προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις διαδικασίες για την απόκτηση της Golden Visa.
Δείτε το βίντεο:
Από το Νομισματοκοπείο στο «ομιχλώδες τοπίο» της εξαφάνισης
Ο σύζυγός της Γιου Τινγκ, Βασίλης Καραβασίλης, μιλώντας στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή προσδιόρισε τα τελευταία βήματά της πριν χαθούν τα ίχνη της:
«Δεν ξέρω πού ήταν η τελευταία στιγμή κλπ. Είχα την εικασία και ήξερα ότι για παράδειγμα έχει πάει στο… Δημαρχείο. Μετά, ότι πράγματι κατέβηκε στο Νομισματοκοπείο το επιβεβαιώνει ο οδηγός του λεωφορείου, που θυμάται ότι πράγματι… έφτασε μέχρι το Νομισματοκοπείο. Από εκεί και πέρα το υπόλοιπο είναι κενό. Επίσης, το 4:00 η ώρα το μάθαμε από τον διαχειριστή, ο οποίος το δήλωσε στο Silver Alert, οπότε έχουμε και αυτό το σημείο αναφοράς και προσδιορίζουμε χρονικά το πλαίσιο στο οποίο έχει είναι, ας πούμε, το… το ομιχλώδες τοπίο, που δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει»
Golden Visa: «Πουλούσαν ακίνητα-σκουπίδια σε δεκαπλάσια αξία»
Σχετικά με το εάν η εξαφάνιση συνδέεται με τη δραστηριότητά της στην Chinatown, ο κ. Καραβασίλης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάποιο ύποπτο πρωινό ραντεβού. Ο ίδιος προχώρησε σε καταγγελίες για το πώς στήνονταν οι δουλειές γύρω από το καθεστώς της Golden Visa στην Ελλάδα:
« Σίγουρα πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι των πιθανοτήτων το να σχετίζεται με τη δραστηριότητα. Ενδεχομένως κάποιο ραντεβού ή κάτι άλλο μπορεί να είχε εκείνη τη μέρα, το οποίο είναι προγενέστερο από το ραντεβού στις 4:00 η ώρα. Ενδεχομένως σχετίζεται, δεν είναι πολύ πιθανό να είναι κάτι τυχαίο. Είναι λίγο δύσκολο, με την έννοια ότι είναι κέντρο Αθήνας και πρωινές ώρες, είναι λίγο δύσκολο να γίνει κάτι… τόσο φανερό»
Συμπλήρωσε δε για την εκμετάλλευση των ξένων αγοραστών:
«Μέσα στο πλαίσιο αυτής της Golden Visa έχουν γίνει πολλές παρατυπίες στην Ελλάδα, με την έννοια ότι έχουν πουληθεί ακίνητα σε πενταπλάσια, δεκαπλάσια αξία, ακίνητα τα οποία ήταν πραγματικά σκουπίδια, έτσι, εκμεταλλεύτηκαν αυτούς τους ανθρώπους.»
Το κόλπο με τους πλειστηριασμούς και η κόντρα των 20.000 ευρώ
Σχετικά με το εάν η σύζυγός του διαχειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά ή αν είχε κρυφή δραστηριότητα, ο κ. Καραβασίλης αποκάλυψε μια σοβαρή εκκρεμότητα με μια άλλη Κινέζα υπήκοο, στην οποία εμπλεκόταν και μια δικηγόρος:
«Υπήρχε ιστορικό, αυτοί οι άνθρωποι εργάζονταν με τη σύζυγο και μέσω της συγκεκριμένης δικηγόρου πουλούσαν ακίνητα. Κάποια από αυτά τα ακίνητα πράγματι τα πουλούσαν, τα είχαν στην κατοχή τους. Κάποια από αυτά υποτίθεται ότι ήταν από πλειστηριασμούς, αλλά πολλά από τα κτίρια τα οποία πουλούσαν είχαν σφραγίδες, είχαν κλειδιά από τα κτίρια, αλλά στην ουσία τα κτίρια δεν τους ανήκαν, γι’ αυτό και υπήρχαν κάποιες υποθέσεις, όπως και αυτή η υπόθεση της Κινέζας φίλης μας που είχε έρθει στην επιφάνεια, η οποία είχε δυσαρεστηθεί, είχαν καταφέρει να της αποσπάσουν 20.000 ευρώ προκαταβολή και είχε έρθει σε μια κόντρα με τη σύζυγό μου σχετικά με την υπόθεση, γιατί ήταν πάλι μπλεγμένη…»
Η ομολογία για τα σφραγισμένα κτίρια
Ο κ. Καραβασίλης σχετικά με το πώς γινόταν το εμπόριο κτιρίων που έφεραν σφραγίδες και δεν μπορούσαν νομίμως να πουληθούν απάντησε:
«Εμπορεύονταν και ακίνητα τα οποία δεν ήταν της ιδιοκτησίας τους, γιατί μετά από κάποιες κινήσεις και είχαν πάρει προκαταβολές, όταν προσπαθούσαν να κάνουν κάποιους ελέγχους οι δικηγόροι ή μηχανικοί, εμφανίζονταν ότι οι εταιρείες που πραγματικά είχαν την ιδιοκτησία δεν γνώριζαν αυτούς τους ανθρώπους, κι αυτοί είχαν και σφραγίδες.»
Το χρονικό της εξαφάνισης
Η υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης της Γιου Τινγκ (Yu Ting) ξεκίνησε να απασχολεί έντονα τις ελληνικές αρχές, όταν τα ίχνη της 45χρονης Κινέζας υπηκόου χάθηκαν ξαφνικά το πρωί της 20ής Μαΐου κατά τη διάρκεια των καθημερινών επαγγελματικών της μετακινήσεων στο κέντρο της Αθήνας.
Η Γιου Τινγκ, η οποία ζούσε με τον Έλληνα σύζυγό της, Βασίλη Καραβασίλη, είχε χτίσει μια σοβαρή επαγγελματική πορεία ετών στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως βασικός κρίκος, σύμβουλος και μεσάζων για τα μέλη της κινεζικής κοινότητας στην Αθήνα.
Η δραστηριότητά της επικεντρωνόταν κυρίως στην αγορά ακινήτων και στην παροχή διευκολύνσεων για την εξασφάλιση της Golden Visa σε ομοεθνείς της, μια αγορά που τα τελευταία χρόνια γνώρισε τεράστια άνθιση.
Με την ΕΛ.ΑΣ. να αποκλείει το ενδεχόμενο της νόμιμης φυγής της από τη χώρα, το ιστορικό της υπόθεσης συνδέεται πλέον άρρηκτα με το «θολό» παρασκήνιο των κτηματομεσιτικών της δοσοληψιών στην «Chinatown» της Αθήνας.