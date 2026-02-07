Η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας Λομτέφ από τις 8 Ιανουαρίου, όταν αποφάσισε να φύγει από την Πάτρα όπου διέμενε με τους γονείς της, να μεταβεί στην Αθήνα με ταξί και από εκεί να ταξιδέψει αεροπορικώς για Φρανκφούρτη, εξακολουθεί να απασχολεί τις Αρχές.

Μετά από τις πληροφορίες ότι η Λόρα αναχώρησε για την Γερμανική πόλη, ο πατέρας της 16χρονης ταξίδεψε στη Γερμανία, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της οικογένειας. Οι γονείς της Λόρας ανησυχούν σοβαρά για την ασφάλεια του παιδιού τους, την ώρα που η υπόθεση αποκτά διεθνείς διαστάσεις με τη συνεργασία των ελληνικών και γερμανικών Αρχών.

Η μαρτυρία κατοίκου της Στουτγάρδης

Οι νεότερες εξελίξεις σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης, προκύπτουν από τη μαρτυρία ενός κατοίκου της Στουτγάρδης, ο οποίος επικοινώνησε με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και την Αγγελική Νικολούλη τη νύχτα της Παρασκευής (6/2) και ανέφερε πως την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου είδε μία κοπέλα που έμοιαζε εντυπωσιακά με τη μαθήτρια στο προάστιο Κίλεσμπεργκ.

«Ήταν περίπου τρεις το μεσημέρι. Υπήρχε κίνηση και κινούμασταν με χαμηλή ταχύτητα. Από τη δεξιά πλευρά, όπως καθόμουν στη θέση του συνοδηγού, είδα μάλλον το κορίτσι. Ήταν μόνη της. Φορούσε μαύρο καπέλο και μπουφάν, φαρδιά φόρμα και είχε ένα σακίδιο στην πλάτη. Δεν έδειχνε χαμένη, απλώς περίμενε να διασχίσει τον δρόμο. Η κίνηση ήταν αυξημένη και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε. Ήταν ολόιδια με το βίντεό σας, με τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλή κοτσίδα», επισήμανε στη μαρτυρία του.

Πρόσθεσε μάλιστα πως η απόσταση από τη Φρανκφούρτη μέχρι τη Στουτγάρδη καλύπτεται με τρένο σε χρονικό διάστημα δύο ωρών.

«Στην περιοχή όπου πιστεύω ότι την είδα κατοικούν συνήθως άνθρωποι με υψηλό εισόδημα. Θεωρείται από τις πιο εύπορες συνοικίες της πόλης. Έχω ήδη ενημερώσει φίλες μου που κινούνται συχνά εκεί, καθώς και μία που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο, ώστε αν αντιληφθούν οτιδήποτε να σας ειδοποιήσουμε άμεσα. Έχει ευαισθητοποιηθεί ολόκληρη η ομογένεια, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε παιδιά στην ηλικία της. Μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός, καθώς εδώ στη Γερμανία δεν αφήνεις εύκολα ένα παιδί μόνο του σε αυτήν την ηλικία… υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα», ανέφερε επιπροσθέτως.

Στη Γερμανία ο πατέρας της Λόρας

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» μίλησε με τον Τηλέμαχο Μπενετάτο, δικηγόρο της οικογένειας της Λόρας Λομτέφ, ο οποίος τόνισε ότι οι γονείς έχουν κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό του παιδιού τους.

Επισήμανε μάλιστα, ότι οι γονείς της 16χρονης έχουν μεταβεί δύο φορές στην Αθήνα και αναζήτησαν στοιχεία σε ξενοδοχεία και περιοχές γύρω από του Ζωγράφου, όπου η ανήλικη είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα, εξερεύνησαν σταθμούς, αεροδρόμια και άλλα σημεία, παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν καλά την πρωτεύουσα.

«Έχουμε πάει στην περιοχή που την είδαν στις κάμερες στου Ζωγράφου, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουμε πάει σε σταθμούς, σε αεροδρόμια και γύρω – γύρω σε πολλές περιοχές, ακόμα κι αν δεν ξέρουμε καλά – καλά την Αθήνα», δήλωσε η μητέρα της 16χρονης.

Ο δικηγόρος της οικογένειας αποκάλυψε ότι ο πατέρας της Λόρα ενημερώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Lufthansa πως η κόρη του ταξίδεψε πράγματι προς τη Γερμανία, πληροφορία που διαβιβάστηκε επισήμως στις ελληνικές Αρχές το πρωί της 3ης Φεβρουαρίου. Λίγο αργότερα, ο ίδιος μετέβη στη χώρα, καθώς ειδοποιήθηκε ότι υπάρχει εξέλιξη γύρω από την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον κ. Μπενετάτο, οι γονείς έχουν έρθει σε επαφή με διάφορες δομές στη Γερμανία και με γνωστούς τους στο Αμβούργο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών Αρχών.

«Από όσα γνωρίζω εγώ προσωπικά, αλλά και από όσα μου έχει μεταφέρει η οικογένεια, στη Γερμανία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο υποστηρικτικό περιβάλλον. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό το παιδί σίγουρα έχει βοηθηθεί από κάποιον ή από κάποιους», δήλωσεο δικηγόρος της οικογένειας της αγνοούμενης Λόρας.

Οι γερμανικές Αρχές, σύμφωνα πάντα με τον δικηγόρο της οικογένειας δεν έχουν απαντήσει ακόμη αν η ανήλικη επιβιβάστηκε, μετά τη Φρανκφούρτη, σε άλλη πτήση, ενώ επισήμανε ότι οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου διατηρούν το βιντεοληπτικό υλικό μόνο για 48 ώρες.

«Πριν από λίγες ημέρες, οι γονείς κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών ότι ανησυχούν σοβαρά μετά από τόσο καιρό για το παιδί τους. Αφενός, γιατί δεν διέθετε αρκετά χρήματα για να παραμείνει στη Γερμανία για πολλές ημέρες και, αφετέρου, γιατί είχε μαζί της μόνο μία αλλαξιά ρούχα, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποιος τη συνδράμει. Είναι πιθανό να έχει μπλέξει κάπου και αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί από τις γερμανικές Αρχές, ώστε να διαπιστωθεί αν βρίσκεται σε κίνδυνο και να εντοπιστεί», ανέφερε επίσης ο κ. Μπενετάτος.