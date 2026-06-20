Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και της ομογένειας στις για τον εντοπισμό του 73χρονου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Νικολάου (Νικ) Σακαρέλλου. Στην έρευνα συμμετέχει ενεργά και η εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Ο γνωστός ομογενής, ιδιοκτήτης του δημοφιλούς εστιατορίου «Grecian Steakhouse» στο Κέιπ Τζιράρντο του Μιζούρι, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 στο κέντρο της Αθήνας, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη πτήση της επιστροφής του για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για την εξαφάνισή του έχει ενεργοποιηθεί Κοινωνικός Συναγερμός Silver Alert από τη «Γραμμή Ζωής», καθώς θεωρείται ότι η ζωή του βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Το τελευταίο δρομολόγιο και η μαρτυρία του θείου που τον άφησε στο Σύνταγμα

Ο Νίκος Σακαρέλλος είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 11 Μαΐου για τις καθιερωμένες διακοπές του στον τόπο καταγωγής του, το Καταφύγιο Ορεινής Ναυπακτίας.

Ο θείος του, Αποστόλης Σακαρέλλος, είναι ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε ζωντανό και περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τις τελευταίες τους στιγμές μέσω της εκπομπής «Φώς στο Τούνελ».

«Την Κυριακή 31 Μαΐου φύγαμε μαζί οδικώς από τη Ναύπακτο γύρω στις 09:30 το πρωί με προορισμό την Αθήνα. Περίπου στις 12:00 το μεσημέρι τον άφησα στην οδό Καραγεώργη Σερβίας, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Μου είπε ότι θα έμενε σε ξενοδοχείο στη Μητροπόλεως για να συναντήσει κάποιους φίλους του, αλλά δυστυχώς δεν τον ρώτησα ποιο ξενοδοχείο ήταν. Από τότε δεν τον ξαναείδα».

Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 1η Ιουνίου, ο 73χρονος επρόκειτο να πετάξει για Αμερική με την πτήση της Delta Airlines στις 06:10 το πρωί, όμως δεν επιβιβάστηκε ποτέ στο αεροπλάνο.

«Το σήμα καταγράφηκε από την κεραία της Άνω Χώρας. Πρόκειται όμως για ορεινή περιοχή και δεν γνωρίζω ποια είναι η ακριβής εμβέλειά της. Αυτό σημαίνει πως το κινητό δείχνει να επέστρεψε προς τη Ναυπακτία, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι πραγματικά συνέβη. Είναι αδιανόητο. Αν είχε σκοπό να βάλει τέλος στη ζωή του δεν θα έφευγε πρώτα για την Αθήνα και στη συνέχεια θα επέστρεφε πίσω. Καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής μιλούσε κανονικά στο τηλέφωνο, ήταν ευδιάθετος. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό άνθρωπο που βοηθούσε πάντα τους άλλους.

Πολλοί Έλληνες φοιτητές που σπούδαζαν στο Μιζούρι έχουν να πουν μόνο τα καλύτερα για το εστιατόριό του. Τους φρόντιζε σαν δικούς του ανθρώπους και γι’ αυτό συνέχισαν να τον επισκέπτονται ακόμη και μετά το τέλος των σπουδών τους. Μακάρι κάποιος να μιλήσει. Ίσως ένας ταξιτζής, ίσως κάποιος από γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων ή οποιοσδήποτε γνωρίζει κάτι. Αρκεί να μας πει ότι τον μετέφερε ή ότι τον άφησε κάπου», σημειώνει.

Το μυστήριο με το ψηφιακό σήμα στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας

Το στοιχείο που περιπλέκει την υπόθεση και οδηγεί τις αρχές σε διπλό μέτωπο ερευνών είναι η εκπομπή σήματος από το κινητό του τηλέφωνο. Ενώ ο επιχειρηματίας βρισκόταν στην Αθήνα, την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 11:52 το πρωί, η κεραία κινητής τηλεφωνίας στην Άνω Χώρα της ορεινής Ναυπακτίας κατέγραψε στίγμα από το κινητό του.

Τα δύο βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι, ο Σακαρέλλος να επέστρεψε εσπευσμένα και κάτω από άγνωστες συνθήκες πίσω στη Ναυπακτία είτε με ταξί είτε ενοικιαζόμενο όχημα ή η συσκευή του τηλεφώνου κλάπηκε ή βρίσκεται στα χέρια κάποιου άλλου προσώπου που μετακινήθηκε προς την περιοχή.

Η σύζυγός του, Αγγελική Σακαρέλλου, αποκάλυψε ότι λίγο πριν την πτήση εστάλη ένα σύντομο μήνυμα 3-4 λέξεων προς την ίδια και τους γιους τους, εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν το έγραψε ο ίδιος. Παράλληλα, ο γιος του, Χρήστος, επιβεβαίωσε ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πατέρα του παραμένουν εντελώς αδρανείς χωρίς καμία απολύτως συναλλαγή.

«Μου φαίνεται πραγματικά αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να εξηγήσω το στίγμα του κινητού στο χωριό ενώ πήγε στην Αθήνα. Από την Αστυνομία εδώ μάς είπαν πως δεν μπορούν να κάνουν περισσότερα και μας παρέπεμψαν σε έναν σύμβουλο στην Αθήνα. Το μόνο που θέλουμε είναι να επιστρέψει ο πατέρας μας. Μας λείπει πολύ. Τον περιμένουν η οικογένειά του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Αν μας βλέπει, θέλω να του πω μόνο αυτό ‘σε αγαπάμε και σε θέλουμε πίσω’. Και αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει, θα του είμαστε βαθιά ευγνώμονες» λέει ο γιός του αγνοούμενου, ενώ η γυναίκα του αναφέρει «Από τις Αρχές δεν έχω καμία ουσιαστική ενημέρωση. Τους ρώτησα σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες και μου απάντησαν πως συνεχίζονται τόσο στην Αθήνα όσο και στη Ναύπακτο. Όταν τους ζήτησα να μου πουν αν έχουν εντοπίσει κάτι από τις κάμερες στη διαδρομή από το Σύνταγμα μέχρι το αεροδρόμιο, μου είπαν ότι το υλικό εξακολουθεί να εξετάζεται. Ο σύζυγός μου επρόκειτο να αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες την 1η Ιουνίου, με την πτήση της Delta στις 06:35 το πρωί. Λίγο πριν, έστειλε από το αμερικανικό του τηλέφωνο ένα σύντομο μήνυμα, με τρεις-τέσσερις λέξεις, σε εμένα και στους γιους μας. Του απάντησα, όμως δεν έλαβα ποτέ ανταπόκριση. Στη συνέχεια προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον θείο του, τον Αποστόλη, με τον οποίο περνούσαν πολύ χρόνο μαζί. Την προηγούμενη ημέρα είχαν κατέβει στην Αθήνα με το αυτοκίνητο του θείου του και τον είχε αφήσει στο Σύνταγμα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι. Προσπάθησα να τον βρω και μέσω Messenger, αλλά δεν κατάφερα να επικοινωνήσω μαζί του»

Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. – Έκκληση από την οικογένεια

Η Αστυνομία πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες στην ορεινή Ναυπακτία, ελέγχοντας τα σπίτια και την ευρύτερη περιοχή του χωριού Καταφύγιο, χωρίς όμως να εντοπιστεί κανένα ίχνος του.

Ο πρόεδρος της κοινότητας, Αλέκος Θεοδωρόπουλος, σημείωσε πως η κεραία έχει μεγάλη εμβέλεια, αλλά αν ο ίδιος είχε επιστρέψει στο χωριό, κάποιος από τους ελάχιστους κατοίκους θα τον είχε δει.

«Ο Νίκος ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Αμερική και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Πρόκειται για έναν επιτυχημένο άνθρωπο και επιχειρηματία και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι του συνέβη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είχε κάποια προσωπική διαφορά ή κάτι που να δικαιολογεί αυτή την εξέλιξη. Το πώς βρέθηκε το στίγμα του τηλεφώνου εδώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Η συγκεκριμένη κεραία έχει μεγάλη εμβέλεια, ωστόσο για να καταγραφεί το κινητό, πιθανότατα βρέθηκε προς αυτήν την περιοχή. Το αν ήρθε με ταξί ή με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο δεν το γνωρίζω. Εδώ κυκλοφορούν ελάχιστα αυτοκίνητα και οι περισσότεροι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Κάποιος θα τον είχε δει, εκτός κι αν πέρασε αργά τη νύχτα, όταν δεν υπήρχε κόσμος», είπε.

Η αδελφή του, Αλέκα, και οι παιδικοί του φίλοι περιγράφουν έναν απόλυτα επιτυχημένο, ευτυχισμένο και οικονομικά ευκατάστατο άνθρωπο, που δεν είχε προβλήματα ή διαφορές με κανέναν. «Μου είπε “φεύγω για την Αμερική, καλή αντάμωση”. Το ένστικτό μου λέει πως θα υπάρξει θετική εξέλιξη», ανέφερε η αδελφή του.

«Δεν αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Ο αδελφός μου ζει στην Αμερική εδώ και 50 χρόνια. Στο Μιζούρι διατηρεί ένα εστιατόριο, έχει δημιουργήσει εκεί την οικογένειά του και ζει με τα παιδιά και τα εγγόνια του. Από όσο γνωρίζω, δεν αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Στη Ναύπακτο ερχόταν τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Τον Μάιο έμενε λίγες ημέρες, ενώ το καλοκαίρι καθόταν περίπου δύο μήνες. Αγαπούσε πολύ τον τόπο του και τον βοηθούσε όσο μπορούσε. Εκεί είχε το εξοχικό του, στο οποίο περνούσε χρόνο. Και στη Ναύπακτο ερχόταν συχνά, όπου διατηρούσε επίσης σπίτι» λέει η ίδια.

Περιγραφή εμφάνισης αγνοουμένου:

Ηλικία / Ύψος: 73 ετών, ύψος 1,67 μ.

73 ετών, ύψος 1,67 μ. Εμφάνιση: Εύσωμος (γεροδεμένη διάπλαση), κοντά γκρίζα μαλλιά, ελαφρύ μούσι, καστανά μάτια.

Εύσωμος (γεροδεμένη διάπλαση), κοντά γκρίζα μαλλιά, ελαφρύ μούσι, καστανά μάτια. Ρουχισμός: Μπλε υφασμάτινο παντελόνι, ανοιχτόχρωμο πουκάμισο, μπεζ (ή μπλε) δημοσιογραφικό γιλέκο, λευκά αθλητικά παπούτσια.

Μπλε υφασμάτινο παντελόνι, ανοιχτόχρωμο πουκάμισο, μπεζ (ή μπλε) δημοσιογραφικό γιλέκο, λευκά αθλητικά παπούτσια. Αντικείμενα: Κρατούσε ένα μπεζ σακίδιο πλάτης.

Οι οικογένεια του αγνοούμενου κάνει έκκληση σε όποιον διαθέτει την οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με την Ελληνική Αστυνομία ή με την Εθνική Γραμμή SOS 1065 της υπηρεσίας Silver Alert, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο.