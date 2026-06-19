Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται εδώ και 20 σχεδόν ημέρες από την περιοχή της Αγιάς στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ένα νέο πρόσωπο-κλειδί έρχεται να περιπλέξει την κατάσταση: πρόκειται για τον Σκοπιανό ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος πλέον αναζητείται και ο ίδιος από τις Αρχές.

Ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τη 45χρονη ζωντανή στις 30 Μαΐου. Η ξαφνική εξαφάνισή του, η οποία τοποθετείται χρονικά στο πρωί της προηγούμενης ημέρας, έχει σημάνει συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ., που τον αντιμετωπίζει πλέον ως τον βασικό ύποπτο για την υπόθεση.

Το χρονικό της εξαφάνισης και το τελευταίο στίγμα

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη χάθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Μαΐου, γύρω στις 14:00. Βάσει των αστυνομικών ερευνών, η γυναίκα είχε ραντεβού με έναν εργάτη για να του παραδώσει ένα χρηματικό ποσό. Η συναλλαγή αυτή ολοκληρώθηκε κανονικά, με το κινητό της τηλέφωνο να εκπέμπει για τελευταία φορά σήμα από τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Έκτοτε, τα ίχνη της χάθηκαν οριστικά.

Σημειώνεται ότι από την ημέρα εκείνη, δεν έχει καταγραφεί η παραμικρή κίνηση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς, γεγονός που εντείνει τους φόβους της οικογένειάς της.

Η καθυστέρηση της δήλωσης και τα εμπόδια στις έρευνες

Η επίσημη καταγγελία για την εξαφάνιση έγινε από τον αδελφό της στις 9 Ιουνίου, αρκετές ημέρες μετά το συμβάν. Η καθυστέρηση αυτή αποδίδεται στην περιορισμένη επικοινωνία που είχε μαζί της τα τελευταία χρόνια, λόγω οικογενειακών ζητημάτων. Παρά την απόσταση, ο αδελφός της τονίζει ότι η Σταυρούλα δεν είχε δείξει δείγματα ανησυχίας, ενώ πρόσφατα απηύθυνε δραματική έκκληση για τον εντοπισμό της, εκφράζοντας φόβους για τη ζωή της.

Η συλλογή στοιχείων αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση για την Αστυνομία. Η 45χρονη, η οποία εργαζόταν στην εστίαση, δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης ούτε χρησιμοποιούσε ενεργά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται παράλληλα στον εντοπισμό τόσο της 45χρονης όσο και του ενοίκου της.