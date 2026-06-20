Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ο 43χρονος άνδρας που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για την υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για υπόθεση ναρκωτικών, έπειτα από τον εντοπισμό δενδρυλλίων κάνναβης στον χώρο του.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Γιάννη Τρικοίλη, ο 43χρονος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος υπό τη μορφή της κατοχής. Όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής δεν του έχει αποδοθεί καμία άλλη κατηγορία, ούτε ερευνάται για άλλο αδίκημα.

«Σήμερα προσήλθε ο κατηγορούμενος με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος υπό τη μορφή της κατοχής. Δεν υπάρχει άλλο αδίκημα για το οποίο ερευνάται», δήλωσε ο κ. Τρικοίλης.

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι λόγω της κακουργηματικής μορφής της κατηγορίας ο εντολέας του οδηγήθηκε ενώπιον της Ανακρίτριας, από την οποία έλαβε προθεσμία μέχρι την Τρίτη (23/6), προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

«Ο περιοριστικός όρος ή η προσωρινή κράτηση θα κριθεί μετά την απολογία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Τρικοίλης τόνισε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δεύτερη δικογραφία σε βάρος του 43χρονου, ούτε έχει αποκτήσει την ιδιότητα του υπόπτου για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση. «Προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε άλλο αδίκημα, ούτε άλλη δικογραφία, ούτε έχει προσλάβει την ιδιότητα του υπόπτου για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η υπεράσπιση ενημερώθηκε μόλις σήμερα για τα στοιχεία της δικογραφίας και ότι είναι ακόμη νωρίς για αναλυτική τοποθέτηση επί της ουσίας της υπόθεσης.

Η απολογία του 43χρονου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι έρευνες των Αρχών για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη συνεχίζονται.

Διαβάστε ακόμα:

Πηγή: Creta24.gr