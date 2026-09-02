Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές στο Αγρίνιο μετά την εξαφάνιση της 15χρονης Παναγιώτας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου. Η ανήλικη απομακρύνθηκε από την οικία της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά και κατευθύνθηκε προς το γήπεδο του Παναιτωλικού.

Στο σημείο αυτό συνάντησε μια φίλη της και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Οι γονείς της κοπέλας δήλωσαν αμέσως την εξαφάνιση στην Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της, ενώ για την υπόθεση εκδόθηκε missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η οικογένεια απευθύνει θερμή έκκληση σε οποιονδήποτε διαθέτει στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις έρευνες να επικοινωνήσει άμεσα με τις αστυνομικές αρχές.

Η Παναγιώτα Π. έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή κοντομάνικη μπλούζα, γαλάζιο παντελόνι τζιν, λευκά αθλητικά παπούτσια και κρατούσε κίτρινη τσάντα.