Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης για το 2025. Την ίδια στιγμή, η κατακόρυφη αύξηση του τουρισμού φέρνει «έκρηξη» ατυχημάτων με ξένες πινακίδες και εντός της Ελλάδας.

Ποιες χώρες βρίσκονται στην κορυφή της αρνητικής πρωτιάς;

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική πραγματικότητα για την οδική ασφάλεια εντός και εκτός συνόρων φέρνουν στο φως τα επίσημα στοιχεία του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (ΓΔΑ) για το 2025. Η έξαρση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον μόνο εγχώριο ζήτημα, καθώς τα δεδομένα δείχνουν μια σαφή και έντονα ανοδική τάση στις συγκρούσεις όπου εμπλέκονται οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Το φαινόμενο αυτό, που συνδέεται άμεσα με την κατακόρυφη αύξηση του τουρισμού και των διεθνών οδικών μεταφορών, προκαλεί έντονο προβληματισμό στις αρμόδιες Αρχές και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η αυξημένη ροή επισκεπτών, σε συνδυασμό με την έλλειψη εξοικείωσης πολλών αλλοδαπών οδηγών με το ιδιαίτερο και συχνά απαιτητικό ανάγλυφο του ελληνικού οδικού δικτύου, έχει οδηγήσει σε σαφή αύξηση των συγκρούσεων εντός της χώρας.

Οι ειδικοί του κλάδου επισημαίνουν ότι η διαχείριση αυτών των ατυχημάτων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι διαδικασίες αποζημίωσης μέσω του συστήματος της Πράσινης Κάρτας είναι συχνά πιο σύνθετες. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη για εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στους μεγάλους εθνικούς άξονες, κρίνεται πλέον πιο επιτακτική από ποτέ.

Η «ακτινογραφία» των ελληνικών ΙΧ στο εξωτερικό

Την ίδια στιγμή, η «ακτινογραφία» των οδικών συμβάντων αποκαλύπτει ότι το πρόβλημα έχει και αντίστροφη κατεύθυνση. Οι Έλληνες οδηγοί φαίνεται πως μεταφέρουν την κακή οδηγική συμπεριφορά και εκτός της ελληνικής επικράτειας, καθώς τα τροχαία ατυχήματα με εμπλεκόμενα οχήματα που φέρουν ελληνικές πινακίδες στις διεθνείς οδικές αρτηρίες κατέγραψαν εξίσου σημαντική άνοδο.

Σύμφωνα με τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία του ΓΔΑ, η άνοδος των ατυχημάτων με ελληνικά αυτοκίνητα εκτός Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 2025 υπήρξε ραγδαία. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν συνολικά 1.233 τροχαία περιστατικά στο εξωτερικό, έναντι 1.066 το 2024. Πρόκειται για μια κάθετη αύξηση της τάξης του 15,7% μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες, γεγονός που χτυπά καμπανάκι κινδύνου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ταξιδεύουν οι Έλληνες πέρα από τα σύνορα.

Ο «χάρτης» των ατυχημάτων και η αρνητική πρωτιά

Η γεωγραφική κατανομή των συγκεκριμένων ατυχημάτων δείχνει ότι οι Έλληνες οδηγοί εμπλέκονται σε τροχαία κυρίως σε γειτονικές χώρες, αλλά και σε ευρωπαϊκά κράτη όπου υπάρχει έντονο το στοιχείο της ελληνικής ομογένειας και των εμπορικών μεταφορών.

Αλβανία: Βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας για το 2025, με 219 περιστατικά, αριθμός που αντιστοιχεί στο 17,8% επί του συνόλου των διεθνών συμβάντων.

Ιταλία: Ακολουθεί στη δεύτερη θέση, αποτελώντας τη βασική πύλη εισόδου και εξόδου προς τη Δυτική Ευρώπη μέσω των λιμανιών της Αδριατικής, με 205 τροχαία ατυχήματα (ποσοστό 16,6%).

Γερμανία: Συμπληρώνει την πρώτη τριάδα ως ένας από τους πλέον δημοφιλείς οδικούς προορισμούς για επαγγελματίες οδηγούς και μετανάστες, καταγράφοντας 190 ατυχήματα (ποσοστό 15,4%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ