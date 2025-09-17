Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Δομή Φιλοξενίας που λειτουργεί στην Αγιά Χανίων, με τους μετανάστες που βρίσκονται εκεί να διαμαρτύρονται έντονα για τις συνθήκες διαμονής τους.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, σχεδόν ένα 24ωρο μετά την επεισοδιακή χθεσινή νύχτα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, όπου φιλοξενούνται εκατοντάδες μετανάστες, και σήμερα το βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σύρραξη.

Οι μετανάστες που παραμένουν στον ασφυκτικά γεμάτο χώρο ξεσηκώθηκαν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, με αποτέλεσμα τα πνεύματα να οξυνθούν για άλλη μία φορά.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας και του Λιμενικού είναι μεγάλη για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.

Εν τω μεταξύ ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η χθεσινή νύχτα, για λιμενικούς και αστυνομικούς, καθώς, όπως έγινε γνωστό, ομάδες αλλοδαπών ξεσηκώθηκαν, ζητώντας να αποχωρήσουν από τη Δομή, ενώ σημειώθηκαν επεισόδια όταν κάποιοι αντέδρασαν βίαια λόγω διαπληκτισμών για τη διανομή φαγητού.

Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών, οι εξεγερθέντες προκάλεσαν φθορές στις εγκαταστάσεις, ξηλώνοντας τον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα και προκαλώντας ζημιές στο σύστημα εξαερισμού.

Μετά την αναχώρηση 166 ατόμων από τη δομή, στον χώρο παρέμειναν 1.013 μετανάστες.

Την ανάγκη να αναλάβει η Πολιτεία άμεσα, «χωρίς καμία καθυστέρηση και με αποτελεσματικότητα», τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα Χανιά, τόνισαν οι τοπικές Αρχές στην έκτακτη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (17/9) στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, στελέχη της Περιφέρειας, του Λιμενικού, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στην Αγιά.

Λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην Αγιά, όπου εκδηλώθηκαν επεισόδια χθες το βράδυ, με συμπλοκές μεταξύ μεταναστών, ο κ. Καλογερής ζήτησε να γίνει σύσκεψη ώστε να σταλεί, όπως είπε, το μήνυμα ότι πρέπει να υπάρξει βοήθεια και να δοθεί λύση από τα συναρμόδια υπουργεία και τις κεντρικές υπηρεσίες.

‘Οπως ανέφεραν ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδηράκης και ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) Άρης Παπαδογιάννης, ο χώρος της Αναπτυξιακής που έχει παραχωρηθεί για τη φιλοξενία των μεταναστών, είναι παντελώς ακατάλληλος.

Για τον λόγο αυτό ζητούν από την κυβέρνηση να μεριμνήσει για μία νέα εγκατάσταση, κατά προτίμηση μια ανοικτού τύπου δομή.

Κίνδυνος ακόμη και για υγειονομικά προβλήματα

Τα όρια ασφαλείας, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, έχουν ξεπεραστεί και υπάρχει πλέον κίνδυνος ακόμα και για υγειονομικά προβλήματα στον χώρο της Αγιάς, που άμεσα πρέπει να αποσυμφορηθεί, όπως τόνισε ο κ. Καλογερής. Οι αρμόδιοι ζήτησαν να προγραμματιστεί η μεταφορά περίπου 200 ατόμων προς την ηπειρωτική Ελλάδα, ώστε να μειωθεί η πίεση. Ωστόσο, οι αριθμοί παραμένουν σταθερά υψηλοί και ο χώρος λειτουργεί πέρα από τα όριά του.

Όπως είπε ο αντιπεριφερειάρχης, τα Χανιά έχουν δεχθεί φέτος άνω του 60% των συνολικών ροών της Κρήτης, ενώ η ανάγκη εθνικού σχεδιασμού ήταν κοινή θέση των συμμετεχόντων στη σύσκεψη. «Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μείνει στον κλειστό χώρο της Αγιάς μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουν εξαγριωθεί και εξεγείρονται. Υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο των εργαζομένων στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, αλλά και των ανθρώπων που τους φυλάνε, και ένα πλήθος χιλίων ανθρώπων δεν καταστέλλεται εύκολα αν ξεσηκωθεί», δήλωσε ο κ. Καλογερής.

Ο Στέφανος Ντουκάκης, περιφερειακός συντονιστής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επισήμανε πως η παρατεταμένη διαμονή που δεν συνοδεύεται από κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, δημιουργεί προβλήματα. Όπως είπε, κυριαρχούν τα δερματολογικά προβλήματα, λοιμώξεις του αναπνευστικού και ελλοχεύει ο κίνδυνος γαστρεντερίτιδας. Τόνισε πως το κλειδί στην επίλυση του προβλήματος είναι η άμεση και γρήγορη διακίνηση των μεταναστών. Όοον αφορά τον λόγο που οι υγειονομικοί αποχώρησαν από την Αγιά, είπε: «Οι λιμενικές αρχές δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια ώστε να εργαστούμε στον χώρο αυτό… Πιστέψτε με, είναι επικίνδυνο πλέον για εμάς τους υγειονομικούς να μπαίνει κάποιος μέσα στον χώρο».

Ο δήμαρχος Χανίων κ. Σημανδηράκης τόνισε από την πλευρά του: «Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε είδη πρώτης ανάγκης, αυτά τα οποία θα εξασφαλίσουν τα βασικά στους ανθρώπους οι οποίοι καταφθάνουν. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και για ανθρωπιστικούς λόγους και για λόγους αξιοπρέπειας της ίδιας της τοπικής κοινωνίας. Αυτό όμως που διεκδικούμε είναι να υπάρχει η αντίστοιχη κατανόηση από το κεντρικό κράτος. Αντιλαμβανόμαστε ότι το κεντρικό κράτος δεν έχει φροντίσει να διευθετήσει όλες αυτές τις λειτουργίες και τις διαδικασίες ώστε να γίνεται άμεσα η μεταφορά των μεταναστών και αυτό ήταν το επίκεντρο της σημερινής μας συζήτησης. Πώς δηλαδή, το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα μπορέσουν να συντονιστούν και να επιταχύνουν αυτή τη μετακίνηση των ανθρώπων από την Αγιά σε κλειστές δομές της ηπειρωτικής χώρας».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων

Μέσω επιστολής, η οποία κοινοποιήθηκε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, την υφυπουργό Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη καθώς και τον Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ Δημήτρη Μάλλιο, όπως και σε βουλευτές του Νομού Χανίων και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων εκφράζει τις έντονες ανησυχίες της για την φύλαξη των παρανόμων μεταναστών στο Εκθεσιακό Κέντρο Αγιάς Χανίων.

Η ανακοίνωση:

Την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00΄, το Δ.Σ. της Ένωσής μας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων Ταξίαρχο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κανέλλο προκειμένου εκφράσουμε τις έντονες ανησυχίες μας για την φύλαξη των παρανόμων μεταναστών στο Εκθεσιακό Κέντρο Αγιάς Χανίων.

Αρχικά ευχαριστούμε τον κ. Ταξίαρχο για την προσπάθεια που καταβάλλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όσον αφορά την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας είτε κατά την φύλαξη είτε κατά τις μεταγωγές των παρανόμων μεταναστών από την Κρήτη στην ενδοχώρα, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα που ανακύπτουν.

Παρόλα αυτά η περαιτέρω παραμονή χιλίων και βάλε παρανόμων μεταναστών στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς είναι τουλάχιστον επικίνδυνη για τους συναδέλφους μας, λόγω των συνθηκών που επικρατούν δηλαδή του πλήρως ακατάλληλου χώρου και του μεγάλου αριθμού παρανόμων μεταναστών.

Οι συνάδελφοί μας που καθημερινά εκτελούν υπηρεσία φύλαξης, όλο το 24ωρο, καθώς εσφαλμένα αναφέρθηκε διαφορετικά από διάφορους θεσμικούς παράγοντες, πάντα μαζί με τους συναδέλφους λιμενικούς, διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και τη σωματική τους ακεραιότητα ενώ το ίδιο ισχύει και για τους παρανόμους μετανάστες.

Σε καθημερινή βάση είτε κατά την διανομή του φαγητού, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, σημειώνονται διαπληκτισμοί μεταξύ των παρανόμων μεταναστών, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μας αστυνομικοί και λιμενικοί να καλούνται για την τήρηση της τάξης σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον χωρίς κανένα επίπεδο ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά εχθές το βράδυ σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των παρανόμων μεταναστών, με αποτέλεσμα να κληθούν προς συνδρομή, στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς, το σύνολο της αστυνομικής δύναμης της πόλης που περιπολούσε εκείνη την ώρα.

Άλλωστε για αντίστοιχο επεισόδιο έχουν αποχωρήσει, από τον συγκεκριμένο χώρο, τις προηγούμενες ημέρες, τόσο οι υγειονομικοί όσο και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι αστυνομικοί και λιμενικοί να είναι επιφορτισμένοι, όχι μόνοι με την φύλαξη των παρανόμων μεταναστών αλλά και την διανομή των τροφίμων και την υγειονομική περίθαλψη των ανωτέρω.

Τα συναρμόδια Υπουργεία οφείλουν να βρουν μία λύση για το χώρο παραμονής των παρανόμων μεταναστών και τάχιστα να μεταφερθούν στους χώρους κράτησης της ενδοχώρας, με μεταγωγές αυτών μέσω των πλοίων της γραμμής, καθώς έτσι διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας. Επειδή ο συνδικαλισμός εκτός της ανάδειξη των προβλημάτων, οφείλει να προτείνει λύσεις ζητάμε τα κάτωθι:

α) Άμεση ενίσχυση των αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α. Χανίων με αποσπασμένους συναδέλφους μας από άλλες Δ.Α. της χώρας προκειμένου αντιμετωπισθεί η κατάσταση αυτή με την ανεξέλεγκτη είσοδο παρανόμων μεταναστών στην χώρα μας.

β) Κατά την συνεδρίαση του αρμοδίου Κατωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτήν την εβδομάδα, να λάβει σοβαρά υπόψη τις πέντε (5) επιστολές που έχουμε αποστείλει, για την ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης στη Δ. Α. Χανίων με μεγάλο αριθμό συμπληρωματικών μεταθέσεων χαμηλόβαθμου Αστυνομικού προσωπικού και Αξιωματικών του Νόμου 3686/2008, συμπεριλαμβάνοντας την κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την υπάρχουσα έξαρση του μεταναστευτικού.

Οι συνάδελφοί μας αστυνομικοί αλλά και οι λιμενικοί δεν εκτελούν βάρδια φύλαξης παρανόμων μεταναστών στον «προσωρινό» χώρο φύλαξης, αν και στην χώρα μας επικρατεί το «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού», για να αποτελέσουν τα εξιλαστήρια θύματα (ποινικά και πειθαρχικά ελεγχόμενοι) σε περίπτωση που κάτι «στραβώσει» και ζητάμε την εφαρμογή των προβλεπομένων.

Για το Δ.Σ.