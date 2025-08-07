Ειδικό συνεργείο, βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 07/08 στο σημείο που προσάραξε το πλοίο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ» στον Ευβοϊκό Κόλπο και συγκεκριμένα στον ύφαλο «Γλάρος».

Το συνεργείο των ειδικών μηχανικών, δυτών και πραγματογνωμόνων αναμένεται να καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαδικασία αποκόλλησης και ρυμούλκησης του πλοίου, που σκοπός είναι να μεταφερθεί άμεσα στο πλησιέστερο λιμάνι της Εύβοιας.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του πλοίου υπάρχουν μέλη συγκεκριμένου συνεργείου το οποίο αναμένεται να αναλάβει την διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ», αφού φυσικά ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που έχουν προκληθεί από την προσάραξη.

Στο σημείο βρίσκονται δύο ρυμουλκά, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος και ένα πλωτό του Λιμενικού.

Όσον αφορά το ρήγμα, ειδικός δύτης κατέγραψε «κατά τόπους σκισίματα», δηλαδή δεν πρόκειται για ένα μεγάλο συνεχές ρήγμα και η συνολική έκταση των «σκισιμάτων» είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων.

Όπως διαπιστώθηκε, το πλοίο είναι τύπου «double hull», δηλαδή διαθέτει διπλό κύτος, εσωτερικό και εξωτερικό, όχι όμως σε όλο του το μήκος. Για αυτό τον λόγο δεν έχει βυθιστεί από την εισροή υδάτων, σύμφωνα με τους ειδικούς που το εξέτασαν.

Ρήγμα 15- 20 μέτρων

Στο πλοίο παραμένουν τα μέλη του πληρώματος, προκειμένου να συμμετάσχουν στις προσπάθειες. Υπενθυμίζεται πως το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα – Στύρα και μετέφερε 105 επιβάτες και είχε 9μελές πλήρωμα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ιδιωτικά σκάφη σε ασφαλή σημεία ενώ ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Χαλκίδος.

Οι δύτες εντόπισαν χθες το εκτεταμμένο ρήγμα στο φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Συγκεκριμένα, οι δύτες που επιχείρησαν να διαπιστώσουν το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί το πλοίο, εντόπισαν ρήγμα σχεδόν 20 μέτρων.

Το φέρι μποτ παραμένει στο σημείο μέχρι νεωτέρας.

Τι είπε στην απολογία του ο καπετάνιος

Ο 62χρονος καπετάνιος, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση μέχρι την Παρασκευή, φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα, προσθέτοντας ότι κόλλησαν τα πηδάλια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας ανέφερε τα εξής:

«Πρόκειται για καπετάνιο 62 ετών, που εκτελούσε 8 χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι. Μετά το συμβάν ο καπετάνιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντάς την σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής. Στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμα δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του. Εκείνος κρατούσε το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν είπε πως σάστισε».

Η εταιρεία, από την πλευρά της, υποστήριξε πως έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης.

Σχετικά με τα επόμενα βήματα, το υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας ανέφερε ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία η διαδικασία απομάκρυνσης του πλοίου. Ένα ρυμουλκό βρίσκεται ακριβώς δίπλα του ώστε να το κρατάει στη θέση του λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Ακόμη, πρόσθεσε ότι αναμένεται ειδική ομάδα δέκα ατόμων, οι οποίοι θα επισκευάσουν το ρήγμα, ενώ, όπως τόνισε, εντός της ημέρας το ρυμουλκό θα επιχειρήσει να τραβήξει το φέρυ μποτ, το οποίο θα μετακινηθεί στο λιμάνι, προκειμένου να βγάλουν οι οδηγοί τα οχήματά τους, ενώ στη συνέχεια θα πλεύσει προς Πειραιά για έλεγχο αξιοπλοΐας.