Μέρα με την μέρα έρχονται όλο και περισσότερες νέες αποκαλύψεις στο φως της δημοσιότητας για την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά, υπερχρεώσεις στην αμερικανική πρεσβεία και δανεικά. Η ίδια αρνήθηκε τα πάντα στην ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα του Χ, στην οποία ανακοίνωνε και την παραίτηση της από το αξίωμα. «Οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς και θα υπερασπιστώ σθεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Γκίφοιλ στο Χ:

Serving as the United States Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. I will forever be grateful to President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio for entrusting me with the extraordinary privilege of representing the greatest country in the history of the world. From my first day as Ambassador, I have worked tirelessly to advance President Trump’s America First agenda, strengthen our strategic alliance with Greece, and deliver meaningful victories for the American people. During my tenure, we have helped secure historic agreements to expand American liquefied natural gas exports to Europe, advanced the Vertical Corridor to reduce Europe’s dependence on Russian energy, strengthened our defense and security partnership with a critical NATO ally, and expanded opportunities for American businesses and investment throughout the region. I am especially proud of the role our Embassy has played in strengthening American energy dominance, advancing economic cooperation, and ensuring that the United States remains the indispensable leader in Southeast Europe. These accomplishments are a testament to President Trump’s bold leadership, Secretary Rubio’s commitment to American diplomacy, and the extraordinary men and women who serve our country every day. I also want to address the recent allegations against me. These allegations are false, and I intend to vigorously defend my name, my reputation, and my integrity. I have dedicated my professional life to fighting for justice, standing up for what is right, and defending the values that make America exceptional. I will not allow false accusations to define my decades of public service. My gratitude and respect for President Trump and Secretary Rubio remain unwavering. I am proud of what we accomplished together, and I will always be a loyal supporter of President Trump and his mission to Make America Great Again. While my time as Ambassador may be coming to an end, my commitment to President Trump, the America First movement, and the country I love will never end. It has been the honor of my lifetime to serve the United States of America. My deepest heartfelt appreciation to the people of Greece for their hospitality, partnership, and welcoming me with open arms. God bless President Trump, God bless our incredible diplomats and service members, and God bless the United States of America. — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) October 13, 2026

Υπενθυμίζουμε πως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει την επίσημη έρευνα για την Κίμπερλι και τις δραστηριότητές της στην αμερικανική πρεσβεία. Ο Γενικός Επιθεωρητής ερευνά καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση ουσιών, μη εγκεκριμένα ταξίδια με ιδιωτικά τζετ και ελικόπτερα, ανάρμοστη αποδοχή δώρων και μια δυσάρεστα στενή σχέση με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών.

Η ανάρμοστη συμπεριφορά στο μεγαλείο της

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα συμπεριφερόταν άσχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε οποιονδήποτε θεωρούσε κατώτερο της και φαίνεται πως δεν την ενδιέφεραν οι κανόνες. Περιστατικό που σημειώθηκε στην Αθηναϊκη Λέσχη, στο μακροβιότερο και ακριβότερο club της ελληνικής πρωτεύουσας, που είναι γνωστο ότι έχει αυστηρό dress code αναδεικνύει τον χαρακτήρα και την συμπεριφορά της πρώην πρέσβειρας.

Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ είχε πάει να φάει με τον γιό της, λοιπόν, στην Αθηναϊκη Λέσχη. Η αμφίεση δεν ήταν συμβατή με το αυστηρό dress code της λέσχης. Ένας άτυχος υπάλληλος που βρισκόταν στην είσοδο, προκειμένου να τηρούνται οι ενδυματολογικοί κανόνες, απευθύνθηκε στην Κίμπερλι και της είπε πως δεν φοράει τα ενδεδειγμένα ρούχα για την παρουσία της στον χώρο. Αυτή έχασε την ψυχραιμία της και ξεκίνησε τα γαλλικά…Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσε τη λέξη που ξεκινάει από το γράμμα «F…».

Το συμβάν το έφερε στη δημοσιότητα η «Καθημερινή» και αποδεικνυεί πως λόγω της θέσης που είχε, θεωρούσε ότι δεν θα έχει επιπτώσεις και τα «σπασμένα» τα πληρώνουν απλοί εργαζόμενοι.

Ο απλήρωτος λογαριασμός σε εστιατόριο

Τις ημέρες που προηγήθηκαν της αστραπιαίας απομάκρυνσής της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προσπάθησε απεγνωσμένα να «σβήσει» από το διαδίκτυο τα δημοσιεύματα της Daily Mail για τον πολυτελή τρόπο ζωής της.

Πριν από το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα, η Κίμπερλι ρώτησε αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εάν θα μπορούσαν να πείσουν την βρετανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα να διαγράψει ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που περιέγραφε λεπτομερώς έναν απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου.

Τελικά, όμως ο λογαριασμός αυτός στάλθηκε απευθείας στην αμερικανική πρεσβεία, γι’ αυτό και η Γκίλφοιλ δεν μπόρεσε να προσκομίσει αποδεικτικό πληρωμής στην Daily Mail.

Απαντώντας στο αίτημα της Κίμπερλι να κατέβει το δημοσίευμα, αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ της ζήτησαν να προσκομίσει μια απόδειξη που να δείχνει ότι πλήρωσε η ίδια. Εκείνη, όμως δεν μπόρεσε να την παρουσιάσει. Ο απλήρωτος λογαριασμός ήταν μόνο η αρχή μιας βραδιάς που η Κίμπερλι απεγνωσμένα ήθελε να θάψει κάθε λεπτομέρεια από το ρεπορτάζ της Daily Mail που παραμένει στο διαδίκτυο.

Έπεισε Έλληνα επιχειρηματία να επενδύσει 3 εκατ. δολάρια στην βότκα της και η στενή σχέση με τον Μαραφάτσο

Κατά την περίοδο της επιβεβαίωσης του διορισμού της στη χώρα μας, έπεισε έναν Έλληνα επιχειρηματία να πραγματοποιήσει επένδυση 3 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία βότκας της, Polished Rice.

Η Κίμπερλι ίδρυσε την εταιρεία Polished Rice το 2025. Το ποτό θα έκανε επίσημη πρεμιέρα σε μια «παγκόσμια VIP εκδήλωση» στην Ελλάδα στις 2 Ιουλίου 2026. Το σχέδιο ναυάγησε όταν τα μπουκάλια φέρεται να έφτασαν σπασμένα, γεγονός που οδήγησε την εταιρεία σε νομική διαμάχη με τον εμφιαλωτή της.

Παράλληλα, σε δημοσίευμα της, η Page Six, εστιάζει και στους στενούς προσωπικούς της δεσμούς με τον Χρήστο Μαραφάτσο, λομπίστα της ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας Aktor Group, γεννημένο στο Μέριλαντ. Φαίνεται πως προωθούσε την εταιρεία του έναντι άλλων εταιρειών και ότι ο Μαραφάτσος παρευρισκόταν σε επίσημες συναντήσεις τόσο συχνά που ξένοι αξιωματούχοι νόμιζαν ότι ήταν ο επικεφαλής του προσωπικού της.

Το πολυτελές lifestyle και τα οικονομικά ζητήματα

Η έρευνα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ακολουθεί εκτενή δημοσιεύματα που αποκάλυψαν τον πολυτελή τρόπο ζωής της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, ο οποίος περιελάμβανε ταξίδια πολυτελείας, δεξιώσεις με Έλληνες δισεκατομμυριούχους, υπερβολικά έξοδα της πρεσβείας, απλήρωτους λογαριασμούς και στενές σχέσεις με λομπίστα της ενέργειας.

Οι οικονομικές της δοσοληψίες βρέθηκαν στο μικροσκόπιο μετά από ρεπορτάζ της Wall Street Journal που αποκάλυψε γραπτά μηνύματα στα οποία η Γκίλφοϊλ πίεζε έναν δωρητή του Τραμπ στο Κεντάκι να τη βοηθήσει να εξοφλήσει λογαριασμό 100.000 δολαρίων της American Express τον Ιούλιο του 2025.

Η Daily Mail ανέφερε επίσης την προσπάθεια απόσπασης ποσού 250.000 δολαρίων από Έλληνες επιχειρηματίες για την αποπληρωμή ενός πολυτελούς οχήματος G-wagon. Μια πηγή που γνωρίζει για την έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η Κίμπερλι έκανε «το ακριβώς αντίθετο» από ό,τι θα έπρεπε να κάνει ένα άτομο σε πολιτική θέση.

Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στην αποπομπή της, την οποία ανακοίνωσε η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κείτι Ζακάρια. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν «εξαιρετικά εκνευρισμένοι» με τη φερόμενη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ και ιδού και η αστραπιαία «παραίτηση».

Βίντεο από την ανακοίνωση της αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοιλ από την Ελλάδα:

Οι φήμες λένε ότι φεύγει για Φλόριντα αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί

Η πρώην σταρ του Fox News και πρώην αρραβωνιστικιά του γιου του Τραμπ συμφώνησε την περασμένη Τρίτη να παραιτηθεί από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αφότου ο Λευκός Οίκος της ζήτησε να αποχωρήσει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει το «Jefferson House» στο Κολωνάκι, την κρατική κατοικία που συνοδεύει τη θέση.

Παραμένει ασαφές πού θα πάει μετά την αποχώρησή της από την Αθήνα. Πηγές, ωστόσο, δήλωσαν στη New York Post ότι αναμένεται να επιστρέψει στη Φλόριντα.

Ντρέπεται να γυρίσει στις ΗΠΑ και ψάχνει τον «Αριστοτέλη της όπως η Τζάκι»

Μπορεί οι φήμες να μιλάνε για επιστροφή στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Φλόριντα, όμως η Κίμπερλι, σύμφωνα με πηγές του Page Six πρόκειται να παραμείνει στο εξωτερικό και ψάχνει να βρει τον «Αριστοτέλη» της όπως έκανε κάποτε η Τζάκι Κένεντι. «Ντρέπεται που επιστρέφει στις ΗΠΑ. Ντρέπεται», ανέφερε η πηγή, η οποία τόνισε μάλιστα πως το σχέδιο της τώρα είναι να βρει έναν «πλούσιο σύζυγο στην Ευρώπη».

Ο Ρούμπιο έδωσε νέες οδηγίες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο έπειτα από τον καταιγισμό των εξελίξεων με την Κίμπερλι ανακοίνωσε νέες σαφείς οδηγίες προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Στο πλαίσιο της απόδειξης της προσωπικής και επαγγελματικής μας ακεραιότητας, αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων στην εργασία μας, να ενεργούν αμερόληπτα και να αποφεύγουν τη χρήση των δημόσιων αξιωμάτων μας για ιδιωτικό όφελος», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης του νόμου του Hatch, ο οποίος απαγορεύει ορισμένες μορφές πολιτικής δραστηριότητας στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους. Ένας νόμος που σπάνια εφαρμόζεται.

Τέλος ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ έκανε λόγο και για τους κανονισμούς «που καθορίζουν πότε και με ποιον τρόπο μπορούμε να συμμετέχουμε σε πολιτικές δραστηριότητες, καμία από τις οποίες δεν επιτρέπεται στον χώρο εργασίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών». «Ο καθένας μας έχει προσωπική υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους κανόνες δεοντολογίας της κυβέρνησης», τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο στην επιστολή του.