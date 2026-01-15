Σφοδρή επίθεση με χυδαίες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε από το μπλόκο των Μαλγάρων, ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης.

Τα «ματσούκια» και ο Μητσοτάκης

Την περασμένη Τρίτη μετά τη συνάντηση εκπροσώπων 14 μπλόκων με τον πρωθυπουργό και τις ανακοινώσεις για νέα μέτρα στον πρωτογενή τομέα, δημοσιογράφοι πλησίασαν τον Κώστα Ανεστίδη για να κάνει δηλώσεις.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής είπε στους δημοσιογράφους «αυτά τα ματσούκια (τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων) να τα χώσετε στον κ…ο του Μητσοτάκη. Θα χοροπηδάει ο π…ς».

Στην προειδοποίηση ότι αυτά που είπε μπορεί να παίξουν στις ειδήσεις είπε «κι αν παίξουν να…» (δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα), για να προσθέσει ότι «τι θα μου κάνουν; Ό,τι ήταν να μου κάνουν το έκαναν».

Δείτε το βίντεο

Εξελέγη ως εκπρόσωπος από το μπλόκο των Μαλγάρων για τη συνάντηση με τον πρωθυπoυργό

Ο Κώστας Ανεστίδης, έχει εκλεγεί ως εκπρόσωπος από το μπλόκο των Μαλγάρων για να παραστεί στη συνάντηση που αναμένεται να γίνει το μεσημέρι της Δευτέρας, στις 13:00, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος σε τηλεοπτική εκπομπή του OPEN σήμερα. «Θα είμαι και εγώ», είπε χαρακτηριστικά.

Παρέλαβε τη διάταξη του εισαγγελέα για δέσμευση περιουσίας

Το μεσημέρι της Πέμπτης παραδόθηκε στον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη από το μπλόκο των Μαλγάρων η εισαγγελική διάταξη, σύμφωνα με την οποία ενημερώθηκε και επίσημα για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η επίδοση έγινε στο μπλόκο των Μαλγάρων, μετά την έκθεση που παρέδωσε η Οικονομική Αστυνομία, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώνονται σοβαρές παρατυπίες στις επιδοτήσεις που έλαβε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει άγνωστο αν εξαιτίας της δέσμευσης θα του επιτραπεί η παρουσία στη νέα συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό.