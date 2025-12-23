Το χαρτί του «κοινωνικού αυτοματισμού» επιχειρεί να παίξει η κυβέρνηση μετά την άρνηση των αγροτών να φύγουν από τα μπλόκα, αλλά και να δώσουν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες στους εθνικούς δρόμους, ώστε ένα μπορούν να εξυπηρετηθούν οι οδηγοί που θέλουν να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην επαρχία.

Και όλα αυτά μάλιστα τη στιγμή που οι αγρότες σε μία προσπάθεια καλής πρόθεσης τράβηξαν στην άκρη τα τρακτέρ, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς των γιορτινών ημερών.

Από την άλλη, η κυβέρνηση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο για τις αγροτικές κινητοποιήσεις «Δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς και τον πρώτο λόγο στην κίνηση των οχημάτων στους εθνικούς δρόμους έχει η Τροχαία».

Και μπορεί κάποιος να διαφωνεί ή να συμφωνεί με τους αγρότες, είναι βέβαιο ότι θα εξοργιστεί με τα καμώματα της κυβέρνησης και ειδικά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τα οποία υποβάλλουν σε απίστευτο μαρτύριο αλλά και έξοδα τους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν προς την επαρχία.

Και εξηγούμαστε: Σύμφωνα με πολλά τηλεφωνήματα που έχει δεχθεί η «Ζούγκλα», από εκδρομείς, οι οποίοι είτε έρχονται προς Αθήνα από τη περιοχή της Θεσσαλίας, είτε κατευθύνονται από την Αττική προς τη Βόρεια Ελλάδα, υπόκεινται σε μία απίστευτη ταλαιπωρία, οδηγούμενοι μέσα από παρακαμπτηρίους και επικίνδυνους δρόμους για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Δείτε το βίντεο από εκδρομείς που κυκλοφορούν στα social media:

Όμως, δεν είναι, μόνο αυτό. Οι εγκέφαλοι ή οι… ανεγκέφαλοι, ή οι πονηροί κρατικοί αξιωματούχοι και διαχειριστές των εθνικών δρόμων, φροντίζουν να μην χάσουν ούτε ευρώ από τα διόδια.

Όπως μας καταγγέλλουν αναγνώστες «Ζούγκλας» φτάνουν στα διόδια της νέας Εθνικής Οδού και ενώ πληρώνουν κανονικά το αντίτιμο, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω υπάρχει απαγορευτικό της Τροχαίας και οι οδηγοί βγαίνουν εκτός ΠΑΘΕ οδηγούμενοι μέσα από μικρούς επαρχιακούς δρόμους και «ω του θαύματος» ξανά βγαίνουν στην ΠΑΘΕ – πάντα με τις υποδείξεις της Τροχαίας- λίγο πριν τα επόμενα διόδια.

Και αυτό φαίνεται πως επαναλαμβάνεται για αρκετά χιλιόμετρα και για τα επόμενα ή μεθεπόμενα διόδια. Δηλαδή, οι πολίτες ταλαιπωρούνται από την διακοπή της κυκλοφορίας στους εθνικούς δρόμους, αλλά και πρέπει να πληρώνουν το αντίτιμο των διοδίων για να μην χάσουν έσοδα οι κρατούντες.

Δείτε τον πίνακα με τις εκτροπές της Τροχαίας στη Νότια Ελλάδα:

Δείτε τον πίνακα με τις εκτροπές της Τροχαίας στη Βόρεια Ελλάδα:

Αυτό που σκέφτηκαν πραγματικά είναι σατανικό και δικαιολογημένα εξοργισμένοι εκδρομείς τηλεφωνούν ακατάπαυστα στη «Ζούγκλα», καταγγέλλοντας την κομπίνα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη των παραχωρησιούχων των εθνικών δρόμων και της κυβέρνησης γενικότερα.

Κανονικά θα έπρεπε τα διόδια να είναι ανοιχτά για τους εκδρομείς, αφού αντιμετωπίζεται τόσο μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στους δρόμους.

Δηλαδή νομίζουν ότι «με έναν σμπάρο – κοινωνικό αυτοματισμό – θα έχουν δύο τριγόνια – την οργή του κόσμου εναντίον των αγροτών και τα ταμεία των διοδίων γεμάτα»