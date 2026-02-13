Θύματα απάτης έπεσαν δύο ηλικιωμένες στην Κρήτη. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούργιο, αφού οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας αποτελούν εύκολους στόχους για τους δράστες.

Μια 93χρονη από το Ηράκλειο πείστηκε από άγνωστο ότι έχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι.

Έσπευσε να πληρώσει τον απατεώνα με ότι είχε και έβγαλε τα κοσμήματά της εκτός οικίας. Τα τοποθέτησε σε μια τσάντα, πέρασε ο συνεργός του ανθρώπου που της τηλεφώνησε για τη διαρροή και τα κοσμήματα «εξαφανίστηκαν».

Από «υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ» ξεγελάστηκε και μια ακόμα ηλικιωμένη στο Ηράκλειο. Η 81χρονη για να επιδιορθωθεί η υποτιθέμενη διαρροή, έδωσε στους δράστες 2.800 ευρώ.

Πηγή: Patris.gr