Σε τρεις συλλήψεις, δύο γυναικών και ενός άνδρα, προχώρησαν την Τετάρτη (22/4), οι Αρχές στην Πιερία για εξαπάτηση ηλικιωμένης, η οποία έγινε νωρίτερα την ίδια ημέρα στην Κατερίνη. Με τη μέθοδο του «λογιστή» κατάφεραν να την πείσουν να τους παραδώσει πάνω από 54.000 ευρώ, αλλά έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Πώς έστησαν την απάτη

Συνεργός των συλληφθέντων, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές, τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει σε δήθεν συνεργάτη του τα χρήματα που είχε στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 54.350 ευρώ.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, με τη συνδρομή και αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας, εντοπίστηκαν τα προαναφερόμενα άτομα να επιβαίνουν σε όχημα, και σε έρευνα του οχήματος, βρέθηκε καλά κρυμμένο το χρηματικό ποσό των 54.350 ευρώ, το οποίο και αποδόθηκε στην παθούσα.

Συνεχίζεται η έρευνα των αστυνομικών για τον συνεργό των συλληφθέντων

Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.