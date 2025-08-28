Ηλικιωμένη γυναίκα που διαμένει στη Σπάρτη έπεσε σήμερα (28/8), θύμα καλοστημένης απάτης.

Η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστα άτομα, τα οποία εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι γνωστού λογιστικού γραφείου με το οποίο συνεργάζεται.

Οι επιτήδειοι την ενημέρωσαν ότι δήθεν έπρεπε να πληρωθεί άμεσα ένα πρόστιμο ύψους 900 ευρώ.

Μάλιστα, φαίνεται πως γνώριζαν την επαγγελματική σχέση της ηλικιωμένης με το συγκεκριμένο γραφείο, γεγονός που ενισχύει την υπόνοια ότι πιθανόν να είχαν χακάρει ή παραποιήσει τον αριθμό κλήσης.

Η παθούσα, προσπαθώντας να διασταυρώσει τις πληροφορίες, ανέφερε ότι θα επικοινωνήσει με τον γιο της, ο οποίος έλειπε εκτός πόλης.

Ωστόσο, η γυναικεία φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής την καθησύχασε λέγοντας ότι δήθεν είχαν ήδη μιλήσει με τον γιο της, ο οποίος τους ζήτησε να το τακτοποιήσει η ίδια.

Στη συνέχεια, οι απατεώνες της πρότειναν να παραδώσει όχι χρήματα, αλλά όλα τα χρυσαφικά της σε μία σακούλα ως «ενέχυρο».

Η γυναίκα πείστηκε. Το ραντεβού πραγματοποιήθηκε λίγα μέτρα μακριά από την οικία της, όπου δύο καλοντυμένα άτομα που προσποιούνταν υπαλλήλους του λογιστικού γραφείου παρέλαβαν τα χρυσαφικά και εξαφανίστηκαν με Ι.Χ.

Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την απάτη μόνο όταν επικοινώνησε αργότερα με τον γιο της, ο οποίος φυσικά δεν γνώριζε τίποτα για το υποτιθέμενο πρόστιμο.

Οι Αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: flynews.gr