Στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, νυχτερινές ώρες χτες (21-3-2026), πραγματοποιήθηκε στοχευμένη εξόρμηση από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) στην περιοχή της Κηφισιάς.

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η σύλληψη δύο ατόμων, εκ των οποίων ο ένας παραλάμβανε τα οχήματα, και ο άλλος ήταν ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος.

Ειδικότερα, ο 42χρονος συλληφθείς παραλάμβανε τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στο κατάστημα, παρέδιδε σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τοποθετούσε πάνω στον ανεμοθώρακα των οχημάτων άλλο απόκομμα, σταθμεύοντάς τα στη συνέχεια σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).

Κατά την αποχώρησή τους από τα καταστήματα οι οδηγοί έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη), παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.:




