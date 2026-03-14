Της Λυδίας Παππά

Οι 36 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τον παράνομο τζόγο και το παράνομο λογισμικό ξεκίνησαν από το Σάββατο τις απολογίες τους με τις Αρχές να τους έχουν «κλειδώσει» μετά από μήνες παρακολούθησης.

Το κατηγορητήριο σε βάρος τους είναι βαρύ και εκτός από εγκληματική οργάνωση και απάτη περιλαμβάνει την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με τις Αρχές να κάνουν φύλλο και φτερό τα οικονομικά τους με δεδομένο ότι από τη δράση τους αποκόμισαν κέρδος που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε οκτώ χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης που παρουσιάζει η «Ζούγκλα», οι κατηγορούμενοι με το παράνομο λογισμικό που εγκαθιστούσαν σε τυχερά παίγνια είτε σε συνεργαζόμενα καταστήματα, είτε σε ιστότοπους που δεν είχαν άδεια, θησαύριζαν σε βάρος των παικτών.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συναλλάσσονται κυρίως με μετρητά και όσοι εξ αυτών χρησιμοποιούν το χρηματοοικονομικό σύστημα, το πράττουν με δόλιο τρόπο, ώστε να αποκρύπτουν τα χρήματα που αποκτούν, εν γνώσει του γεγονότος ότι αυτά προέρχονται από τη διάπραξη των παράνομων πράξεων, προσδίδοντας σε αυτά νομιμοφάνεια, επενδύοντας τα σε κρυπτονομίσματα, σε νόμιμες επιχειρήσεις, στην αγορά ακινήτων και οχημάτων, καθώς και σε τεχνολογικό εξοπλισμό, απαραίτητο για τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων».

Ενδεικτικό είναι τα όσα εντόπισαν οι Αρχές ερευνώντας τα οικονομικά στοιχεία σε κατηγορούμενο.

Βρέθηκαν καταθέσεις αλλά και επενδύσεις σε ακίνητα. Από το 2017 έως το 2023 αγόρασε τέσσερα ακίνητα με συνολική αξία 135.000 ευρώ, ενώ ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε αρχικά την πρόθεση να αγοράσει οικόπεδο για 220.000 ευρώ, με μεγάλο μέρος του ποσού να μην έχει σκοπό να το καταγράψει στο συμβόλαιο.

Μάλιστα αιτήθηκε από τον πατέρα του, να του δηλώσει, ότι του παρείχε γονική δωρεά χρημάτων.

Η έρευνα εντόπισε καταθέσεις αλλά και εμβάσματα, ενώ κατηγορούμενη το 2022, έδωσε 85.000 ευρώ για αγορά καταστήματος, όπου διεξάγονταν τα παράνομα τυχερά παίγνια.

«Μ#@ς δεν είμαστε, άρρωστοι είμαστε»

Οι περισσότεροι παίκτες έχαναν χρήματα αγνοώντας ότι τους «κλέβουν» με παράνομο λογισμικό. Υπήρχαν όμως και παίκτες που άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Χαρακτηριστική είναι η φράση παίκτη προς κατηγορούμενο αφού πρώτα είχε χάσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Του ανέφερε: «Μ#@ς δεν είμαστε, άρρωστοι είμαστε».

Ο παίκτης ουσιαστικά παραπονιόταν ότι οι υπάλληλοι του κατηγορούμενου «ψειρίζουν» τα «μηχανάκια».

Ένας δεύτερος παίκτης άρχισε να διαμαρτύρεται καθώς μέσα σε ένα – ενάμιση μήνα είχε χάσει 13.000 ευρώ. Ο κατηγορούμενος για να μην «χάσει τον πελάτη», του έδωσε 50 ευρώ μπόνους, ώστε να συνεχίσει να παίζει. Με αυτόν τον τρόπο χειραγωγούσαν τους παίκτες προκειμένου να μην φύγουν.

Στην πραγματικότητα όμως το ποντάρισμα ήταν χωρίς ουσιαστικό κέρδος για τον παίκτη.

Οι αστυνομικοί μπορεί να πέρασαν χειροπέδες σε 36 άτομα, αλλά η Δικαιοσύνη θα ελέγξει συνολικά 135.