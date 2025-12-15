Πανικός προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Στουρνάρη στα Εξάρχεια μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Γυναίκα που εργαζόταν σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, την ώρα του διαλείμματος της δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφο της.

Ο σύντροφος της ξεκίνησε να φωνάζει επειδή δεν απαντούσε στις επίμονες τηλεφωνικές κλήσεις του και έπειτα επέδειξε ένα πιστόλι και ανάγκασε τη γυναίκα να επιβιβαστεί στο όχημα του φίλου του με τον οποίο είχε πάει στο μαγαζί.

Στην οδό Αχαρνών ο οδηγός του οχήματος σταμάτησε κι αποβίβασε το ζευγάρι, το οποίο συνέχισε να τσακώνεται στη μέση του δρόμου.

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν το ζευγάρι. Πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα καθώς στην κατοχή του είχε ένα πιστόλι ρέπλικα.

Τέλος, το ζευγάρι οδηγήθηκε στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας για τη διερεύνηση του περιστατικού και τον σχηματισμό δικογραφίας.